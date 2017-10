Los musicales que llegarán a Valencia

A los valencianos les gustan los musicales. La cartelera teatral de los últimos años ha acogido producciones de gran formato que han encandilado al público. Los productores de los grandes espectáculos lo tienen claro: Valencia es una plaza imprescindible donde, además, se gana dinero. Hay negocio alrededor de estos espectáculos. Las salas de teatro de la ciudad lo saben y apuestan, en mayor o menor medida, por incluir este tipo de montajes en su programación.

Muchos y variados son los ejemplos. Este mes de noviembre que está a punto de comenzar es muestra de ello. Hasta tres propuestas diferentes recalan en la capital del Turia. El plato fuerte es 'Priscilla. Reina del desierto', que llega el próximo 1 de noviembre a La Rambleta con el éxito casi asegurado. Es más, los responsables del complejo cultural del barrio de San Marcelino confirman que la venta de entradas va a tan buen ritmo que la productora ha decidido ampliar las fechas y el musical también estará en cartel del 23 de noviembre al 3 de diciembre.

Este escenario, de titularidad municipal aunque de gestión privada, ha sido el escenario elegido para ubicar el gran autobús que acapara parte del decorado de la producción. Los amantes del género disfrutarán de este alegato en favor de la diversidad en el que se bailan éxitos de Madonna, Tina Turner, Supertramp, Village People o Donna Summer, y sobre todo, el himno por excelencia de este espectáculo, 'I will Survive'.

El espectáculo 'Priscilla' ha ampliado el número de fechas de su estancia en La Rambleta

Otra obra que tiene fecha cerrada, aunque habrá que esperar hasta 2018, es la versión musical de la conocida cinta 'Dirty Dancing'. La página web del montaje ya anuncia que aterrizará en Valencia del 23 de abril al 20 de mayo de 2018. Según ha podido saber este diario, desplegará su espectacular producción en la sala Auditorio. Seguirá la estela de 'Los miserables', una propuesta escénica que ya recaló en el coliseo a finales de 2013 y que llegó a congregar a más de 40.000 espectadores. Un año después, el montaje basado en los textos de Víctor Hugo regresó a la ciudad, también a Les Arts, aunque menos tiempo en cartel.

La primera visita al centro operístico no sólo le sirvió para alcanzar la visibilidad frente a otros espectadores que no fueran los amantes del 'bel canto' y la lírica sino que le reportó a las arcas de Les Arts unos 330.000 euros por el alquiler del espacio. Con 'Dirty dancing', la institución que tutela el intendente Davide Livermore volverá a ingresar un importante montante económico.

Por su parte, el Olympia sabe a ciencia cierta cómo de bien funcionan los montajes musicales. No obstante, entre sus éxitos recientes se encuentra 'Cabaret' -de la misma productora que 'Priscilla'-, que agotó localidades cuando visitó la ciudad entre marzo y abril de este año. Ahora presenta '¡Oh, Cuba!', una obra en la que la actriz Loles León capitanea a más de una veintena de músicos que pisan el escenario para homenajear al poeta Federico García Lorca.

También el Flumen busca reunir a toda la familia en el patio de butacas para disfrutar de 'El reino del león', un musical de pequeño formato que no deja de ser una especie de tributo al gran montaje, 'El rey león' -otro de los grandes musicales que, sin embargo, no tiene previsto salir de gira y sigue instalado en el teatro Coliseum tras ser visto por tres millones de espectadores-, y que aterrizará en la cartelera del 4 al 12 de noviembre.

Teatros públicos y privados

Cuando el musical 'Cabaret' llegó a Valencia en marzo, lo hizo para subirse a las tablas de un espacio privado. Fue el Olympia el encargado de recibirlo con los brazos abiertos. En aquel momento, desde la productora Som Produce se dejó caer que los teatros públicos estaban cerrando la puerta a este tipo de espectáculos. La llegada de 'Priscilla' a La Rambleta parece que ha roto esa tendencia, porque la institución ha abierto sus puertas a este tipo de propuestas que, inicialmente, no programaba. Según el productor del montaje, José María Cámara, el espacio cultural ofrece todos los requisitos técnicos que el espectáculo requiere.

No es la primera vez que los teatros públicos de Valencia acogen los grandes musicales. El teatro Principal, de gestión autonómica, fue el escenario de 'La Bella y la Bestia', 'Mamma Mia' o 'Sonrisas y Lágrimas'. «Sólo hay que felicitar a Espai Rambleta por acogernos», contestó Cámara al interrogante de que si los responsables públicos valencianos se habían negado a ofrecer este musical en el escenario de la calle Barcas. No quiso entrar en la polémica y alabó las virtudes de La Rambleta: «No hablo de la gestión pública de ningún sitio. Aunque si ese es su objetivo (el de no programar este tipo de montajes en escenarios tutelados por la Generalitat), hay que felicitarles», ironizó el productor.

«Las franquicias musicales no vendrán al teatro Principal», asegura Roberto García

El teatro Principal, durante las legislaturas del PP, ha acogido en los últimos años distintos espectáculos de gran formato que han cosechado un enorme éxito de público. En la retina de los amantes del género se encuentran algunos más de los anteriormente citados como 'Sister Act'. La cartelera actual confirma lo que, en su día, era sólo una intención: «Las grandes franquicias musicales no vendrán al Principal. Nosotros sí apostamos por este género, pero lo hacemos por aquellos de producción valenciana», asegura el director adjunto de Artes Escénicas del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), Roberto García, a LAS PROVINCIAS. Dos ejemplos validan las palabras del gestor cultural. El primero, la producción del IVC 'Happy End', que se estrenó en el teatro de la calle de las Barcas el pasado mes de diciembre. Según datos facilitados por la entidad, el espectáculo, basado en textos de Bertolt Brecht logró reunir a cerca de 13.000 espectadores durante el tiempo que estuvo en cartel y tuvo una cifra media de ocupación del 70% en cada una de sus funciones. Además, el 14 de diciembre de 2017 se estrenará otra producción musical, 'Tic-Tac', dirigida por Carles Alberola, que sigue esta misma tendencia, es decir, la de apostar por montajes 'made in' la Comunitat.

El futuro

Valencia seguirá siendo casi de visita obligada para las grandes producciones musicales en los próximos meses. El Olympia, por ejemplo, ya tiene a la venta las localidades para 'Rumba!', la obra de Mayumana que tiene como banda sonora las canciones del grupo Estopa. Los responsables de la sala, además, anuncian que en la cartelera también se instalarán próximamente otros dos montajes musicales. El primero, 'The Hole Zero', uno de los espectáculos más transgresores de la cartelera nacional, que mezcla cabaret, humor y música, que se programará en la sala de la calle San Vicente. El Olympia también será el escenario elegido por el elenco artístico y técnico del recientemente estrenado 'La familia Addams' para su futura visita a la capital del Turia.

Con todo ello, y pese a que hay musicales que no tienen previsto realizar una gira nacional, como 'El guardaespaldas', los productores saben que visitar Valencia es todo un negocio, sobre todo gracias a los precios de unas entradas que superan con creces los de las localidades de otros montajes ya que, en algunos casos, superan los 50 euros.