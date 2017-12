Naranjas y toros bravos en la vega Los naranjos ponen el telón de fondo a una tropa de toros en Fuen la Higuera. / APLAUSOS En la ribera del Guadalquivir buscan el secreto para endulzar casta y acidez JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 17 diciembre 2017, 00:27

En la vega del Guadalquivir, en lo que va de Córdoba a Sevilla siguiendo el curso del río o si lo prefieren el trazado del modernísimo AVE, el paisaje del toro bravo le ha dado los últimos años una voltereta al tópico. A las encinas o a los acebuches de las dehesas tradicionales, por no citar las chumberas de la baja Andalucía que hacían de cercas infranqueables, les han sustituido filas interminables, hectáreas y hectáreas, de naranjos de las variedades más modernas. El resultado es un panorama de lo más chocante y muy valenciano. Fuenlahiguera, donde pastan los santacolomas de La Quinta, propiedad de los Martínez Conradi, es uno de los ejemplos más evidentes, los toros de saca se cuajan rodeados de navel-lane-late.

Visto desde Valencia, el paisaje despierta curiosidad y hasta cierta preocupación competencial, fundamentalmente porque donde nosotros contamos en hanegadas en Andalucía lo hacen en hectáreas y el peso de su producción crece y se nos acerca año a año. En la calidad del fruto es donde la balanza se inclina a nuestro favor. Endulzar la acidez de los cítricos, sin perder viveza como hacemos aquí, es su asignatura pendiente o eso queremos creer. Vicente Lladró, periodista y maestro en la cuestión, sin despreciar la competencia me cuenta que el secreto está en el riesgo del frío. En Valencia no solo lo tenemos sino que lo asumimos con total naturalidad. Si te pasas, ruina; si te quedas lejos vas a las naranjas sin alma, en valenciano taronges sompes, el equilibrio es la clave para lograrlas dulces y vivas y eso sucede en Valencia como en ninguna otra parte. Sería una operación con evidentes semejanzas al reto de los ganaderos de bravo, los santacolomas mismamente. El toro tiene que ser templado y bravo a la vez. El bobo ya no sirve, el remontado no deja hacer el toreo que se pide y se queda sin mercado, así que en el filo está la virtud y el riesgo.

Con esa misma filosofía Martínez Conradi, a su vez gran productor de naranjas, selecciona sus toros de encaste santacoloma, disciplina en la que sí que no caben competencias ni comparaciones. Busca y consigue toros en el filo, son menudos, vivos, crecederos en el castigo, y a la vez nobles cuando se les manda con autoridad y de difícil equiparación, ese es el equilibrio entre bravura y nobleza que se crían en Fuen la Higuera.

El maridaje económico entre la cría del bravo y la agricultura lo explica con claridad Álvaro Martínez Conradi que lo sitúa en el territorio del prestigio social y la tradición. «A mí me explicaron de siempre que la ganadería es la corona de un negocio agrícola importante. Y con esa idea me he regido siempre. Salvo muy contadas excepciones los del bravo han vivido de sus negocios, sobre todo de la actividad agrícola».

En una reciente visita a Fuen la Higuera, a horcajadas entre Palma del Río y Hornachuelos, comprobé la existencia de las filas infinitas de navelates y valencias de ultima generación que acotan los cerrados de sus toros que encontraron el filo entre la clase y la bravura, entre la templanza y la bravura. Toros de piel fina, ojos saltones, mirada viva, ni grandes ni chicos pero con el calibre justo y necesario, de los que gustan e imponen a la vez. Exactamente lo que fueron siempre los de su especie del que su criador no quiere escapar, al contrario. «Si lo hiciésemos estaríamos perdiendo personalidad. Aquí lo que hace falta es que cada uno cree un toro propio, con su sello particular».

También caballos

En Fuen la Higuera las labores ganaderas se hacen a caballo. Es la lealtad que se debe a la tradición. Los famosos quad con los que se manejan en muchas ganaderías actualmente, no dejan de ser una traición al paisaje. La familia Martínez Conradi cría desde siempre sus propios caballos. Están herrados con Z y su nombradía recorre todos los campos que saben de sus cualidades. Tienen las tres sangres siempre partiendo de sementales puros de inglés, árabe y español que en un ejercicio de alquimia genética van combinando con yeguas cruzadas que permiten un juego apasionante en las combinaciones y porcentajes de sangres. El resultado son ejemplares con mucho carácter, muy funcionales y muy adecuados para bregar con el bravo en el campo.

«Para moverse entre este ganado hacen falta caballos de verdad porque cuando un santacoloma dice voy... es que va. Y en ese momento hay que tener caballos con carbón», advierte el ganadero que aclara que la clase la pone el toque de árabe que les dan, que el inglés aporta carbón -entiéndase gasolina- y el español la dulzura, que no son caballos fáciles pero que una vez domados son caballos de los que se dice para toda la vida.

Al abandonar Fuen la Higuera una tropa de toros santacolomeños de pelos cárdenos y negros con todos sus matices, los hay claros, oscuros, entrepelados, calceteros, coleteros, caribellos, luceros... galopaban arreados por jinetes que montaban los caballos de la Z, los del carbón y la clase. Cascos y pezuñas al golpear la tierra interpretaban una sinfonía mágica. Puro espectáculo de la naturaleza.

Enfrente un mar de naranjos brillaban con las lluvias que les acabarán dando el ansiado calibre.