U2 vuelve a lo grande Cartel que publicita la proyección. / LP El Hemisfèric ofrece hoy, a las 22.00 horas, la proyección del filme en 3D que recoge los temas más emblemáticos del grupo irlandés LAURA CHIRIVELLA Sábado, 22 julio 2017, 17:12

El filme 'U2 3D' vuelve a lo grande y se ha convertido ya en una apuesta veraniega segura de los sábados por la noche en el Hemisfèric de Valencia. Así, siguiendo con la programación establecida, hoy el emblemático edificio valenciano continuará con las proyecciones de la primera película en tecnología 3D sobre la mítica banda irlandesa U2.

Cada sábado y en un único pase a las 22.00 horas, hasta el próximo 9 de septiembre, los fans de una de las bandas más importantes del mundo podrán disfrutar de esta experiencia musical y visual. La película, que en España vio la luz por primera vez en otoño de 2015, recoge las mejores imágenes de los conciertos ofrecidos por el grupo en cuatro países diferentes: México, Brasil, Chile y Argentina.

La fusión del innovador sistema de imagen digital 3D, el mejor sonido multicanal surround y una de las actuaciones más brillantes de la formación, rodada en Sudamérica durante los últimos conciertos de su gira 'Vertigo', hará las delicias de aquellos que durante años se han declarado fieles seguidores de la banda liderada por el vocalista Bono. Casi una década después de estrenarse, se trata aún de una atractiva apuesta de ocio, ya que en sus comicios fue concebida para ser vista únicamente en el cine.

'U2 3D' tiene una duración de 80 minutos aproximadamente y está dirigida por Catherine Owens, responsable de contenidos visuales de la banda irlandesa durante más de 15 años y Mark Pellington, director del video 'One' de U2, que se encargaron de recopilar más de cien horas de metraje en sistema digital 3-D. Sin embargo, fue una sinopsis de 56 minutos de este filme la que debutó en el Festival de Cannes 2007, el 13 de mayo de 2007. En ella se mostraron nueve de las quince canciones que finalmente aparecieron en la última versión.

El Hemisfèric ofrece con esta apuesta musical un atractivo plan para aquellos que quieran rememorar los temas más emblemáticos del grupo y que han marcado a varias generaciones como: 'Pride (In the Name of Love)', 'New Year's Day', 'Sunday Bloody Sunday', 'Miss Sarajevo', 'Where the Streets Have No Name', 'With or Without You', 'Bullet the Blue Sky' y 'One'; así como sus éxitos más recientes como 'Beautiful Day', 'Love and Peace or Else', 'Vertigo', 'Sometimes You Can't Make It On Your Own' y 'Yahweh'.