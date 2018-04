Videoclip oficial de Lo Malo: Aitana y Ana Guerra se desmelenan La que aspira a convertirse en canción del verano tiene sello valenciano LAS PROVINCIAS Viernes, 6 abril 2018, 14:17

«Pa' fuera lo malo no, no, no, no; No quiero nada malo no, no, no ; En mi vida malo no, no, no». Así suena el estribillo de 'Lo Malo', una de las canciones más virales de España y que acab de estrenar su videoclip oficial en el que se ve a una Aitana y Ana Guerra desmelenadas.

La canción, aunque muchos no lo sepan, ha nacido de un valenciano. Lluís Mosquera, natural de Carcaixent, ayudó a Brisa Fenoy en la adaptación de la composición original de Morgan y Simms, para el dúo Aitana War en la Gala Eurovisión de Operación Triunfo 2017.