La Unión Musical Santa María del Puig se reivindica en su año del Centenario La Unión Musical Santa María del Puig durante su actuación. / fernando ros OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN Jueves, 23 noviembre 2017, 00:39

valencia. Además de la obra obligada de la primera sección -'El Castellar de Meca'- compuesta por Salva Luján por encargo del Instituto Valenciano de Cultura, también sorprendió por su calidad y modernas formas 'La Muerte Roja' de Josep Ros. Se trata de una obra inspirada en el relato 'La Máscara de la Muerte Roja' de Edgard Allan Poe y fue la composición obligada de la Cuarta Sección. En la tercera categoría la obra obligada fue otra composición de reciente creación: 'Redoble' de Azael Tormo, una pieza que resultó ganadora en el 4º Concurso de Composición 'Música Jove' celebrado este mismo año. En la Segunda Sección la obra obligada fue 'Sad Clown Symphony'. En ella la plantilla presentaba una inusual formación con un cuarteto de solistas arropando al director que acompañados por la banda y una batería recreaban un paisaje colorista con reminiscencias de música de circo. Novedosas propuestas que el paso del tiempo nos confirmará si son del agrado del mundo bandístico valenciano pero que aportan innovación y nuevos puntos de vista de autores emergentes. En la Cuarta Sección, el Primer Premio con Mención de Honor se fue por 23 puntos de diferencia hasta la pequeña población de Bejís en Castellón. La Agrupación Músico Cultural Virgen de Loreto de Bejís cumplía así un sueño que hace apenas unos años no hubieran imaginado ni los más optimistas. «Es que nosotros nunca habíamos ganado el Certamen de Castellón» le reconocían los músicos más veteranos a su director Josep Domínguez, cuando en abril consiguieron alzarse ganadores y clasificarse para la final autonómica. Bejís es un pueblo de menos de 400 habitantes que ha vivido con una enorme alegría este triunfo de su pequeña pero galardonada banda de música. «Ha sido muy especial ver como más del 70% de los vecinos se han venido a acompañarnos al Palau de Les Arts es algo que impresiona. En un pueblo pequeño todo es más difícil. Ha habido músicos que llegaban de recoger la oliva con el tiempo justo de poder subirse al autobús para venir a Valencia y no pudieron ni quedarse a la pequeña celebración posterior», comenta Domínguez. Con humildad se reconoce orgulloso del trabajo de sus músicos. «Ellos lo han hecho posible y han sido capaces de vencer a bandas con un potencial mucho mayor. Bandas de ciudades tan grandes y tan importantes como Orihuela o Valencia». «La presión es para ellos. No salgáis tensos y disfrutar», fueron sus últimos consejos antes de comenzar la actuación.

El propio Josep Domínguez se sumaba a las voces que reconocían el acierto de elegir obras obligadas de estreno: «Si se hace así no hay versiones, ni grabaciones anteriores que te puedan condicionar. Tienes que estudiar la obra y hacer tu propia versión». En esta misma cuarta categoría la Unión Lírica Orcelitana de Orihuela obtuvo también un Primer Premio y la Asociación Música Jove de València un Segundo.

En la Tercera Sección el máximo galardón fue para la Banda Artístico Cultural de Montaverner que dirige Luis Carbó. Al igual que hizo el año pasado 'La Lira' de Salem, las bandas de las comarcas centrales vuelven a demostrar su flexibilidad y sinfonismo rompiendo los estereotipos que las encasillan en las fiestas de Moros y Cristianos. Carbó lleva 7 años al frente de esta formación y reconoce las dificultades de hacer crecer a la banda en poblaciones tan pequeñas: «Cada año cuando se incorporan los nuevos educandos, el nivel baja y hay que volver a rehacer la banda. Pero gracias a ese crecimiento hemos llegado -por fin- a tener una plantilla suficiente para poder participar». El maestro reivindica la banda de música como un espacio de integración «Al final optamos por participar en la Tercera Sección y no en Cuarta para no tener que dejar sin concursar a los más pequeños. ¡Al final no dejamos fuera a nadie!», comenta un Carbó satisfecho por su arriesgada decisión. En esta misma categoría actuaron la Unión Musical Vallduxsense de la Vall d'Uixò, que obtuvo otro Primer Premio, y l'Harmonia Societat Musical d'Alacant, que se alzó con un Segundo.

En la máxima sección, el Primer Premio con Mención de Honor fue para la banda alicantina Unión Musical de Agost. Su director es un maestro de una gran experiencia: Manuel Mondejar Criado. «Agost es posiblemente uno de los pueblos más musicales de Alicante», comenta Mondejar. «Cuenta con dos grandes bandas muy competitivas y eso, como ocurre en otras poblaciones de Valencia, nos hace mantener siempre un nivel artístico muy alto y nos obliga a participar regularmente en certámenes. La Unión Musical es una banda veterana, lo que hace que todo se tome con prudencia, tanto si sale bien como si sale mal. Todo es bastante más pasajero y se ve con más distancia, lo cual es positivo. Por ejemplo hace 3 años no ganamos por 1,5 puntos y tampoco se hundió el mundo». «Pase lo que pase mañana hay que seguir pedaleando», sentencia un sensato Mondejar. Feliz con el resultado y sobre todo con la actuación de sus músicos, Manuel Mondejar no quiere dejar pasar la ocasión de reseñar aspectos que, según su criterio, habría que mejorar en futuras ediciones: «No me parecen apropiadas las horas en las que tuvimos que actuar. Nosotros acabamos nuestra actuación pasadas las doce y cuarto de la noche del domingo. Hemos trabajado mucho para concursar, pero también para que nos escuche la gente y evidentemente a esas horas no quedaba casi público en el Palau de Les Arts. Eso sin contar con el largo viaje de vuelta que nos esperaba tanto a nosotros como a los músicos de Onda. Son aspectos que se deberían mejorar e invito a la organización a valorar la posibilidad de que el certamen se celebre también en Alicante o Castellón pues ambas ciudades cuentan con magníficos auditorios». La primera sección se completó con las actuaciones de la Sociedad Artístico Musical de Picassent, que obtuvo un Primer Premio y la Unión Musical Santa Cecilia de Onda que consiguió un Segundo.