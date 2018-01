U2 anuncia una nueva gira que pasará por Madrid por primera vez en 13 años Las entradas para el concierto de Madrid, que tendrá lugar en el WiZink Center, saldrán a la venta el próximo 26 de enero EFE VALENCIA Martes, 16 enero 2018, 11:05

La banda irlandesa U2 volverá a actuar en Madrid después de 13 años sin hacerlo el próximo 20 de septiembre como parte de su gira europea "Experience+Innocence", según ha confirmado hoy la promotora de conciertos Doctor Music.

La gira, para la que aún podrían anunciarse más fechas, recalará también en Alemania, Francia, Portugal, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda.

Las entradas para el concierto de Madrid, que tendrá lugar en el WiZink Center, saldrán a la venta el próximo 26 de enero, con precios que oscilarán entre los 35 y los 195 Euros (gastos de distribución no incluidos).

La gira, que dará comienzo en Tulsa (Oklahoma, Estados Unidos) el 2 de mayo, llegará a Europa el 31 de agosto, donde además de Madrid, U2 visitará ciudades como Colonia, París, Copenhague, Hamburgo, Ámsterdam, Milán, Mánchester o Londres.

"Experience+Innocence Tour" es la continuación de "Songs of Experience", el decimocuarto álbum de estudio de la banda, por lo que esta gira se plantea como una secuela de la de 2015.

Esta nueva producción contará con lo último en tecnología, con múltiples escenarios, el sistema de sonido más avanzado y una pantalla LED de máxima resolución, en esta ocasión nueve veces mayor que la utilizada en 2015, ha garantizado la promotora.

Aunque la venta de entradas para las citas europeas comenzará el viernes 26 de enero, la promotora ha anunciado que los seguidores que adquirieron el álbum "Songs of Experience" mediante reserva previa antes del 30 de noviembre de 2017 podrán ser elegidos para una preventa que se llevará a cabo desde el lunes 22 de enero.

U2, la banda irlandesa formada en 1976 en Dublín por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería) sacó el álbum "Songs of experience" (Universal Music) el pasado mes de noviembre, tres años después de que hablaran por primera vez de él, tras editar su contrapartida "Songs of innocence" (2014)