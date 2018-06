Ramón Tebar se adueña de la Orquesta Ramón Tebar, Glòria Tello y Vicent Ros, ayer, en la presentación de la temporada 2018-2019. / damián torres El director aspira a convertir el auditorio en «un laboratorio artístico» la próxima temporada, que contará con los tenores Juan Diego Flórez y Gregory Kunde El maestro valenciano dirigirá 12 conciertos en el Palau de la Música, que recibirá a Gergiev y Joroswki C. VELASCO VALENCIA. Miércoles, 6 junio 2018, 23:57

El Palau de la Música destinará a la futura programación 1.740.000 euros, 82.000 euros más que el año anterior. La temporada 2018-2019 es la primera confeccionada por Ramón Tebar y él asume las riendas de la Orquesta de Valencia (OV). A partir de aquí empieza la era Tebar. El maestro valenciano quiere tutelar la formación de cerca, pretende sacarle el máximo rendimiento y aspira a darle más visibilidad, pero es consciente de las debilidades de la OV, que pasan por un plantilla mermada y por la giras. «Necesitamos más músicos y queremos que, si no se cubren las plazas, los refuerzos se contraten por temporadas en lugar de por semanas», apuntó Tebar. Lo ideal sería una orquesta con 100 plazas, añadió Vicent Ros, director del Palau, quien afirmó que «no hay nada cerrado» respecto a las salidas al extranjero de la OV.

Tebar tiene numerosos planes para el Palau de la Música que desde ya se convierte en un «laboratorio artístico». Es consciente de que algunas propuestas contarán con el respaldo del público y otras no. «Hay ganas de experimentar», dijo. «Es cuestión de prueba-error», añadió. El puntal artístico es la OV para la que ampliará el repertorio, tanto recuperando las composiciones «menos trilladas» como ensanchando periodos hasta llegar al compositores del siglo XXI. «Conservaremos las cosas buenas del pasado, pero añadiremos nuevas iniciativas», especificó. No romperá con la tradición, pero sabe que «el peligro de una orquesta es que se instale la rutina».

Tebar se apropiará de la OV para evitar que se acomode. Aspira a adueñarse de la formación en sentido literal y figurado. Dirigirá a la Orquesta de Valencia en 12 ocasiones e introduce repeticiones de programas («algo que beneficiará al sonido de la OV», dijo). Los cambios en el auditorio municipal comenzarán el próximo año, momento en el que se rescatará el ciclo de música de cámara. «No hay una orquesta con tantos músicos de la tierra como la OV. Eso hay que cuidarlo», enfatizó.

PROGRAMACIÓNEl abono general, que suma tres conciertos más, cuesta 923 euros, 19 euros más que el pasado año El valenciano dirige a la Philharmonique de Luxembourg en el Palau y también actúa en Les Arts El 70% de los conciertos cuenta con compositores, músicos o directores de la Comunitat

Al margen de la OV, el auditorio ofrecerá 43 conciertos la próxima temporada, cuatro más que el ejercicio anterior, dijo la presidenta del Palau, Glòria Tello. La partida presupuestaria de las orquestas internacionales asciende a 731.000 euros. «En Valencia se han pagado cachés muy altos. Ahora negociamos durante meses los contratos, porque creemos que hay que invertir más en lo nuestro», aseguró Ros.

El coliseo espera la visita de la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Juanjo Mena; la Sinfónica del Teatro Mariinski de San Petersburgo, con Valery Gergiev; The Orchestra of The Age of Enlightenment, con Vladímir Jurowski ; la BBC Symphony, con Sakari Oramo, que debuta en el Palau; la Düsseldorfer Symphoniker, que también debuta en el auditorio, con Adam Fischer; la Orchestre Philharmonique de Radio France, con Mikko Franck, en conmemoración del 150 aniversario de la muerte de Berlioz , y la Philharmonique de Luxembourg, con Gustavo Gimeno. Este último hace doblete en Valencia, dado que también dirigirá a la Orquesta de la Comunitat en Les Arts.

En este baile de nombres entre los Palaus destacan Gregory Kunde. Habitual de Les Arts, el tenor estadounidense debutará en el Palau de la Música en 2019 con la contralto Zandra McMaster y con la OV; y el compositor valenciano Francisco Coll, que estrena la plaza de compositor residente y creará piezas de estreno absoluto para el coliseo, como 'Turia'.

Visitarán la sala Iturbi el tenor Juan Diego Flórez, los pianistas Grigory Sokolov y el violonchelista Gautier Capuçon (que ofrecerá master class) y la violinista Janine Jansen.

Valencianización

A la OV la dirigirán Toon Koopman, Leopold Hager, Alexander Liebrich, Baldur Brönnimann, Alexander Shelley, Ari Rasilainen, James Judd, Otto Kausk, Kirill Karabits, Rune Bergmann y los valencianos como Josep Vicent Álvaro Albiach y Sergio Alapont, entre otros.

En el Palau «la música valenciana ya no es marginal», dijo Ros. «El 70% de los conciertos tendrán presencia valenciana», matizó Tello. Así, no faltarán homenajes a compositores de la Comunitat, como a Matilde Salvador, ni la actuación de formaciones valencianas, como el Grup Instrumental, Estil Concertant y las actuaciones con la OV de Spanish Brass y Amores Grup de Percussió, que celebran su 30 aniversario. Según Tello, «se ha buscado una programación equilibrada» entre lo internacional y lo valenciano.