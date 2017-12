Noche de Jazz y Swing en Valencia

El pasado viernes 15 de diciembre se celebró en la sala de conciertos “Loco Club”, una nueva “Vocal Party” dirigida por Cristina Blasco, cantante profesional y profesora de canto moderno y técnica vocal.

Los participantes, de dicho concierto, alumnas y alumnos de sus clases de canto se preparan concienzudamente para este evento que se realiza cada cuatrimestre y cuya temática va variando dependiendo del estilo que se esté trabajando durante ese periodo, esta vez la protagonista fue la música Soul.

La noche empezó con fuerza con el tema de James Brown ”Papa’s got a brand new bag” interpretada por la propia Cris Blasco y la magnífica banda que acompañaba el acto, dando paso a sus alumnos que uno tras otro se fueron subiendo al escenario para mostrar lo mejor de si mismos.

Pudimos escuchar clásicos como “I just wanna make love to you” de Etta James, en la voz de Milena Gómez, “My girl” un tema de los Temptations en la voz de Ana Elorriaga, “A change is gonna come” de Sam Cooke interpretado por Maria Poquet y su padre, el guitarrista de blues Salva Poquet y así hasta completar los 20 cantantes que forman el elenco de este espectáculo, cada uno de ellos nos conmovieron e hicieron gozar a partes iguales.

Arropados por músicos profesionales que cuentan con una larga trayectoria, estos jóvenes cantantes se enfrentaron al público en directo, para algunos era la primera vez en pisar las tablas, otros ya cuentan con cierta experiencia pero para todos fue algo nuevo y excitante, donde a veces los mismos nervios y su gran ilusión les impulsan con valentía.

La sala estaba abarrotada y la noche transcurrió entre bailes y aplausos, los espectadores emocionados, se entregaron a los artistas apoyándolos en todo momento y disfrutando de cada actuación.

La profesora nos cuenta que lo esencial para un cantante no se basa solamente en saber afinar o proyectar la voz y que el resultado de este aprendizaje se ve culminado por la experiencia del directo.

“Éstos jóvenes necesitan relacionarse con los músicos y hablar su mismo idioma subir a un escenario no es fácil y mucho menos las primeras veces, por eso se preparan muy bien cada actuación, con esta muestra aprenden unos de otros y lo que viven en los directos les servirá para que en un futuro puedan desarrollar todo su potencial, venzan el miedo escénico y estén preparados para poder defender cualquier estilo. esta experiencia también es muy positiva para reforzar el resto de sus capacidades aunque no sea en lo musical”.

Cristina Blasco lleva impartiendo clases durante más de 20 años y de su cantera han salido voces como la de Olaya Alcazar, Milenka Espinosa,Sandra Boils o Patricia Roca, (que participó como invitada en esta última Vocal Party haciendo gala de su poderosa voz).

No es la única de la familia que se dedica a la música pues su hermana Pepa Blasco es una reconocida cantante valenciana.

Esperamos con ganas la próxima Vocal Party que se realizará el mes de abril de nuevo en la Sala Loco Club, a ver con que nos sorprenden esta vez¡