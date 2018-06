Músicos extranjeros echan raíces en Valencia Soledad Vélez, Elemotho y Rick Treffers no sólo eligen la ciudad para establecer su hogar sino que la convierten en su espacio de inspiración VALENCIA. Domingo, 3 junio 2018, 00:58

El concepto de hogar es uno de los más que reflexiones despiertan por parte de los artistas. El último fue James Rhodes, el pianista inglés que, tras obtener un éxito notable con su novela 'Instrumental' en la que relataba su trágica infancia y cómo la música le salvó, se mudó de Londres a Madrid, donde lleva un año viviendo. En una tribuna loa a España, ensalzando su ritmo de vida, sus gentes, la gastronomía y los paisajes. Rhodes no es el primero ni el último creador que siente que su casa no es el lugar en el que nació, sino el que se presume mejor para echar raíces. Y Valencia también es el hogar de músicos que llegan para quedarse, aunque al principio no lo sepan. Los barrios de la ciudad inspiran obras, que ahora gozan de la denominación de origen de la Comunitat.

El eterno turista

Muchas veces se condena el cliché, la broma y las generalizaciones. Que todo el mundo no es así y que pagan justos por pecadores. Rick Treffers, holandés de nacimiento y el primer valenciano de adopción que cuenta su historia, decidió no ser políticamente correcto y contar el choque entre el turista y el español a través sus canciones. «Disfruto de las marujas/Que no paran de hablar/En la cola de la Mercadona» es parte de la letra de un tema suyo. El líder de Mist dejó a un lado el proyecto musical que le llevó por medio mundo para cantar y hacer bailar sobre los tópicos, que a veces se cumplen y otras no. Lo ha hecho durante años bajo el nombre de El Turista Optimista. Tenía pensado vivir en Barcelona, pero las amistades y las casualidades le dejaron cerca del Turia: «Valencia es una fuente muy inspiradora para las letras. Para poder componer canciones para El Turista Optimista es muy importante vivir en esta ciudad tan llena de vida y de contradicciones».

«Las diferencias culturales son muy grandes. Fue lo que más me costó», dice Vélez

Las diferencias entre su Holanda y su Valencia son notables: «Hay mucho entusiasmo entre músicos, aficionados y la gente que gestiona conciertos y eventos aquí, pero es un poco difícil planificar. A veces todos los conciertos se organizan el mismo día por ejemplo. Parece que no se coordina bien por falta de información o por no sé qué cosa. También en Holanda todo se hace de manera más oficial. Por muy poco dinero que tocas, casi siempre cobras con factura. En Valencia no es así» analiza. Y remata: «En Valencia existe mucho amor por el arte y hay un montón de artistas interesantes en varios aspectos, pero creo que hace falta más integración, conexión, más colaboraciones, más 'visión helicóptero' y una actitud más constructiva».

El Turista Optimista ha evolucionado y se ha integrado como uno más en la capital. En noviembre presenta un libro en holandés sobre su experiencia en España, da clases de inglés musicadas en varios puntos de la ciudad y acaba de lanzar un remix bakalao de su gran hit con Mist, 'Go'.

Construirse un hogar

Soledad Vélez llegó a España por casualidad, cuando buscaba instalarse en un sitio y echar raíces. De eso hace ya 10 años y desde entonces ha tenido tiempo para fichar con el sello Subterfuge, sacar cuatro discos y dar la vuelta a España con su música. La presencia de su voz y las melodías de su teclado le han llevado por ciudades y festivales y, tras desarrollar toda su carrera musical en inglés, en su último trabajo, que lanzó hace apenas dos semanas, se ha pasado al español.

No le ha costado tanto como a Rick Treffers, ya que es su idioma materno. Soledad Vélez es natural de Concepción, Chile. Y Valencia ha sido el lugar donde ha decidido construir su hogar. «Creo que de forma inconsciente siempre influye el entorno, el cómo o hasta qué punto, no lo sé. Sí sé, que hasta un punto importante, la soledad aquí, estar sin la familia y haber decidido perderte tantas cosas que son parte de ti, es muy difícil», relata.

La aventura fue todo un atrevimiento, pero no deja de agradecerlo. «Las diferencias culturales son muy grandes, ya sólo en las maneras de comunicarse, fue lo que más me costó al llegar. He de reconocer que he adoptado varias ya. Aquí en España en general, se suele ser más cercano, vociferar harto, se toman más confianzas que en mi ciudad natal. Las fiestas mismas de la Ciudad, creo que en la mía habrá una o dos y muy cortas», cuenta.

Y si Valencia le ha servido a Soledad Vélez, ella también le ha servido a Valencia. Ha pasado por prácticamente todos los escenarios de la ciudad y el calor del público le ha aupado hasta tener la repercusión nacional con la que cuenta ahora. Por eso, preguntada por si la ciudad cuida a sus artistas, afirma que «más que Valencia como gobierno, los valencianos y valencianas que promueven la cultura son los que realmente cuidan el panorama artístico-cultural».

Su último trabajo, 'Nuevas Épocas' se bailará por primera vez el próximo 15 de junio en la sala El Loco. «Estará bacán la puesta en escena», adelanta.

El valenciano intermitente

Elemotho es un errante. Viaja con sus canciones por el mundo, enseñándolas y recogiendo algo de cada sitio que visita. Es una especie de intercambio vital que le ha servido para hacerse un hueco en festivales tan importantes como el Rototom Sunsplash, o para que la serie 'Grace&Frankie' de Netflix eche mano de su repertorio.

Para un errante, de Namibia de nacimiento pero del mundo por naturaleza, una ciudad como Valencia debería pasar desapercibida. Pero no es así. Elemotho guarda un trozo importante de su vida en España y en la ciudad del Turia. Su mujer es de aquí y ahora está allí, pero él hace una pequeña gira por España una vez al año, y no duda en presentar su música con la ayuda de artistas de la región.

«Valencia es preciosa: su música, su clima, su gente, todo me encanta», cuenta en una entrevista telefónica entre bolo y bolo. «Vine por placer la primera vez y no me canso de repetir, para mí es muy especial», confiesa.

Las raíces de Elemotho no pertenecen a ningún lugar en concreto, pero después de Namibia, Valencia es el sitio al que más se le acerca.