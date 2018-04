Miguel Ríos: «Lo del independentismo es muy medieval» Un clásico moderno de 73 años. / José A. Albornoz «El himno nacional no me pone tierno», asegura el cantante y compositor ARANTZA FURUNDARENA Viernes, 6 abril 2018, 14:04

Como en la ranchera, está que se va, que se va... Y no se ha ido. Donde antes dijo 'Bye, bye', ahora dice 'Hello'. Pero él lo justifica con mucho arte andaluz y explica que el disco y la gira 'Symphonic Ríos', la oportunidad que le ha brindado el Festival de Granada, «es un regalo, como darle un recreo a un niño».

- ¿Es Miguel Ríos un niño o un clásico?

- Bueno, un clásico moderno. Con 73 años no puede uno pretender ser un chaval. Las edades van sucediendo con más sabiduría que nosotros.

- ¿Saben más sus años que usted?

- Claro, el cuerpo es mucho más sabio. Se oxida cuando tiene que oxidarse, la mente se resiste. Pero a esta edad hay que llegar con pocos achaques y menos reproches.

- ¿Y con chupa de cuero o sin ella?

- Con ella. El secreto de poder ser tú mismo es que lo has sido todos los días de tu vida.

- «Me he retirado bien y a tiempo», dijo en 2010. ¿Se lo come con patatas?

- Derecho a rectificar tiene todo el mundo. Pero yo no siento que haya vuelto ni que dejara de cantar del todo. Sí quería dejar las giras en el sentido estajanovista. Y ahora mismo no me siento en la pelea.

- ¿No es el Antoñete del rock?

- Je, je... No. Los toreros tienen esa coleta de quita y pon. Y los rockeros cuando nos hemos dejado el pelo largo ha sido de verdad.

- Como que aún conserva un pelazo que ya quisiera Serrat...

- Pero Juanito tiene talento. No se lo va a llevar todo él, ja, ja, ja...

- A Juanito los 'indepes' le han dado hasta en el DNI.

- Yo estaba en Chile con él. En septiembre. Allí fue donde pronunció su discurso, más coherente que nadie. Me dolió mucho que le atacaran. Recuerdo cuando en el 71 y 72 le pitaban por cantar en catalán. Muy injusto. Pero es que todo este movimiento es muy medieval.

- ¿Por qué le llama Juan a Serrat?

- Le llamamos así desde siempre, desde que no era pecado.

- ¿Ha pecado Marta Sánchez con el himno nacional?

- Marta me cae de miedo y es una compañera estupenda. A mí desde luego no me ofende. Y ella puede hacer de su capa un sayo, aunque es una marcha militar que no goza de mi simpatía musical.

- No le pone firme.

- Bueno, a lo mejor firme si me pondría. Lo que no me pone es tierno.

- ¿Es muy de mirar las estrellas, a lo Stephen Hawking?

- Sí, siempre he sido muy de ciencia ficción, galaxias, paz y amor. He sido muy hippie, y a mucha honra.

- Sexo, droga y rock and roll. ¿En qué orden?

- Jodeeeé... La pregunta del millón. La droga en mi caso es lo primero que cayó de la trilogía. Hay algo que te dice que la fiesta ha terminado, que puedes tener un enfisema. El sexo, ya solo en casa (y gracias a Dios que todavía se puede). Y el rock and roll sigue ahí, pero ahora también te cansas. Resumiendo: Sexo y rock and roll, cuando se puede, ja, ja, ja...

- Se ha manifestado junto con los pensionistas. ¿A usted tampoco le llega?

- Tengo mi pensión y es una cifra ridícula. Pero por supuesto gracias al 'Himno de la Alegría' y a que he tenido éxito en la música no duermo debajo de un puente. Al contrario, vivo muy bien. Pero movilizarse es de ciudadanos. Súbdito es el que se queda en su casa. Manifestándote sueltas adrenalina y puedes asustar un poco. Es como lo de las mujeres...

- ¿Usted de machismo cómo anda?

- Me educaron machista. Pero yo solo sé que hoy miro a mi chica a la cara y la veo más currante y más lista que yo.