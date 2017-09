Miguel Bosé: «Cuando haces música no buscas tener más éxitos» El cantante Miguel Bosé, durante un concierto. / ricardo otazo El artista, que actuará el día 6 en Valencia, asegura que los telediarios le sirven de inspiración para componer algunos de sus temas LAURA SANFÉLIX VALENCIA. Sábado, 2 septiembre 2017, 15:58

Cuarenta años de carrera -y de éxitos- no le quitan al intérprete Miguel Bosé las ganas de seguir con la música y, sobre todo, de innovar. El próximo miércoles se subirá al escenario de la plaza de toros con motivo de su gira 'Estaré' en la que presenta el concepto de su álbum 'MTV Unplugged'.

-¿Qué le ha aportado su último disco?

-El explorar una zona que no había indagado antes. Yo no tengo históricamente un sonido acústico. Traducir todo el material e introducirlo al mundo acústico desde el mundo informático ha sido una labor durísima, muy interesante y muy divertida. Obviamente el concierto empieza con la sonoridad Bosé de toda la vida y termina de la misma forma. Ha sido una experiencia extraordinaria con una música muy aleccionadora y además rodeado de grandes amigos.

-¿Cómo es en lo creativo? ¿De qué forma surgen sus canciones?

-Con cualquier cosa primitiva. Una de las cosas más importantes que yo tengo son los telediarios porque al final en todos los discos hay dos canciones que tienen que ver con lo que nos rodea a diario como la política, la sociedad o el medioambiente, eso es muy inspirador y desde ese momento empiezas a fabricar pedazos, aunque cada uno tiene su proceso. Yo trabajo primero la parte musical y cuando tengo la estructura muy definitiva empiezo a escribir la historia. Es un proceso caótico y largo.

-¿Qué metas le quedan a Miguel Bosé por alcanzar?

-Yo creo que cuando haces música no buscas tener más éxitos. Lo que quieres es poder expresarte, traducirte. Si quisiera podría hacer como muchos artistas que tienen sus carreras hechas y no sacar nada nuevo, porque en un concierto es verdad que la gente quiere escuchar primero esas canciones que quiere escuchar sí o sí y luego ya te dan licencia para que les cantes las cosas nuevas.

-Hace unos días recibió el galardón 'El Poder en ti' y dedicó el premio «especialmente» a Venezuela, ¿tiene un cariño especial hacia este país?

-La relación que toda mi vida he guardado con Venezuela desde el principio de mi carrera es muy especial. Por la cantidad de trabajo que he hecho durante tantas décadas y por los innombrables amigos que tengo dentro y fuera del país para mí Venezuela ha sido siempre un tema personal.

-¿Cómo ve la situación política en ese país?

-Desprecio profundamente el régimen que está en este momento en el gobierno y desprecio profundamente al presidente Maduro que es un inepto histórico, es más no es un político. Reprime y oprime a su pueblo, a su propio pueblo. Ya no es tiempo de esas cosas que hemos visto en los 40, los 50 e incluso los 60. Ya las hemos vivido y no han funcionado. Ese tiempo histórico pasó ya, es una repesca obsoleta y una propuesta inhumana.

-¿Y qué le parece la clase política en España?

-Sigo pensando que el gobierno actual básicamente no tiene que estar ahí. Porque es un gobierno que está basado en un sistema piramidal de corrupción. Tienen que reestructurarse ya. La derecha es necesaria, pero una derecha moderna y no corrupta que es la que tenemos ahora. Hay mucha gente dentro del Partido Popular que es extraordinaria pero que ahora mismo no está en el poder y no tiene en ni voz ni voto.

-Usted es de los que no se calla nada, ¿es algo que le viene de serie o ha aprendido con el tiempo eso de expresar todo lo que piensa?

-Yo lo he hecho toda la vida pero ahora es mucho más rápido, mucho más violento y universal gracias a las redes. Yo siempre he hablado de temas políticos de nuestro país desde hace mucho tiempo pero a nivel mediático las cosas eran mucho más lentas. Ahora es inmediato y es una maravilla.