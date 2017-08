El Medusa quiere batir un nuevo récord Miles de personas han llegado al recinto del Medusa el primer día para disfrutar de la música electrónica. / lp La cuarta edición crece en días y artistas y aspira a congregar a más de 160.000 personas por el recinto costero El festival de Cullera busca consolidarse como la cita de música electrónica más multitudinaria del verano A. TALAVERA CULLERA. Jueves, 10 agosto 2017, 01:37

El Medusa Sunbeach Festival ha puesto en el mapa de los festivales veraniegos a Cullera. Y lo ha hecho por todo lo alto ya que su crecimiento en sólo cuatro ediciones ha sido espectacular, multiplicando por diez el número de asistentes.

En esta cuarta edición que se acaba de poner en marcha se espera llegar a las 160.000 espectadores lo que supondría que el Medusa se convirtiera en el festival de música electrónica más multitudinario del verano. Un nuevo hito para un Medusa que, por el momento, no tiene techo.

Los ingredientes que hacen de este festival un éxito son varios. Uno de ellos es su ubicación, entre la playa de Cullera y la desembocadura del río Júcar, una zona bien comunicada y donde disfrutar de estos días de la música, sol y playa.

Y es que la zona de acampada es otro de los factores que influye en los jóvenes para asistir a un festival como éste. Esta zona cuenta con todas las comodidades y además este año se ha ampliado en 10.000 metros cuadrados para acoger a 13.000 personas, dada la alta demanda de las anteriores ediciones.

Las puertas del Medusa se abrieron ayer y ya acudieron los primeros 8.000 'meduseros' que se instalaron en la amplia zona de acampada. Un cámping que ha reforzado las medidas de seguridad para evitar incidentes importantes. Para ello se han mejorado los canales de evacuación y se han creado terraplenes para evitar posibles riadas ocasionadas por unas lluvias que ayer mismo ya impidieron que la fiesta de bienvenida en la que varios 'dj's' iban a pinchar pudiera desarrollarse con normalidad.

Siguiendo con los factores principales del éxito de este festival, no podía ser otro que el cartel. El Medusa Sunbeach acogerá a algunos de los mejores DJs del mundo como el holandés Hardwell o los belgas Dimitri Vegas & Like Mike, además de contar con los más conocidos y seguidos por el público como Steve Aoki, Alesso o Headhunterz.

Pero hasta el 15 de agosto en Cullera habrá también espacio para otros sonidos menos comerciales como el Hardstyle y el Trance. Escenarios dedicados a esta música donde también se subirán grandes estrellas del underground.

El Medusa Sunbeach Festival desde sus inicios ha querido atraer también la atención no sólo de los más jóvenes sino también de los que disfrutaban de las discotecas allá por el año 2000. Por ello cuenta con un espacio para la música Remember por donde pasarán Sensity World (creadores de la mítica 'Get it up') , Kate Ryan ('Desanchantée') o los DJs Pastis y Buenri.

Una de las novedades de esta edición es que Medusa se centra en la música electrónica ya que este año no hay escenario dedicado al indie como en las anteriores.

Una música electrónica que sonará en unos escenarios espectaculares que completan los factores de éxito de este festival veraniego. Y es que los 'meduseros' se adentrarán en la selva ya que el evento está totalmente tematizado bajo el lema 'Jungle Carnival'. Un universo de vegetación agreste y temibles animales presentes en sus escenarios. El principal bautizado como 'Gorillaz Kingdom' tiene unas dimensiones de infarto con 112 metros de ancho, 30 de alto y 20 caños de Láser Kvant, salidas de llamas y salidas de dióxido de carbono. Todo para que además de un espectáculo musical sea todo un acontecimiento visual. Para ello la organización ha invertido un millón de euros para que sea el Main Stage más sofisticado de España e impresione a los miles de asistentes.