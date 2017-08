La Mari: «Me da igual fregar casas que ser cantante» Andrés Iglesias La voz de Chambao presenta un nuevo disco en el que canta a la vida. «Los 42 me están sentando de maravilla. Siento que todo florece a mi alrededor» MIGUEL LORENCI Domingo, 27 agosto 2017, 21:20

Han pasado once años desde el zarpazo del cáncer de mama y La Mari, María del Mar Rodríguez, se siente «sana como una pera». La voz de Chambao lleva tres lustros en la carretera y sigue con ganas moviendo 'Nuevo ciclo', su último disco. No envidia nada. Y menos bombazos como 'Despacito'. «Amar, reír y dormir» es su fórmula para «seguir navegando».

- La portada del disco es una sensual imagen de su torso.

- ¿Sensual? No se ve más que el canalillo, que es como un camino. Salió de lo más hondo de mi pecho y para eso puse esa foto. Es un guiño al sencillo 'Camino libre'.

- Dejó atrás el cáncer en 2010.

- Sí. El disco se llama 'Nuevo ciclo', pero no tiene que ver con el cáncer, que, si no te mata, es una putada. Aparte del acojone que te entra, te cambia la manera de ver la vida y de vivirla. Pero me ha dado más de lo que me quitó. Tras la primera quimio, decidí volver a los escenarios, a enfrentarme a todo. Me dio la vida, porque estoy aquí, pero también porque descubrí muchas cosas de mí. Crecí mucho. A la larga me dio seguridad, autoestima, una ternura especial hacia mí misma. Nací en el 75 y renací en 2005, con 30 añitos.

- El disco rezuma alegría de vivir. Sol, estrellas, nubes a las que subirse.

- Habló de la vida, de la muerte, del amor. Celebro de lo que me he librado. Pasé la frontera los 40 sin amargura y los 42 me están sentando de maravilla. Siento que tengo 25, que todo florece a mi alrededor. Hago deporte y disfruto de mi profesión, aunque a veces también la odio.

- ¿Por qué la odia?

- Bregar con la parte no musical es dañino para la persona de a pie que soy. Me da igual fregar casas que ser cantante. Hay que digerir muchas cosas de este trabajo para que no destroce lo que amas: componer, cantar, actuar, viajar...

- La drogaron con burundanga y le dieron caña en las redes.

- Las redes sociales pueden ser el infierno. Me pusieron de borracha y drogadicta. Me gustaría saber cómo pasan sus días y sus noches quienes me putearon así. Cómo celebran sus cumpleaños, las nocheviejas... Me sentí fatal. Culpable. Me acuerdo de las buenas borracheras, pero no tenía ningún recuerdo de aquello. Pensé que podría ser un tumor que causara amnesia y consulté al oncólogo. Me lo comí con papas.

- Visto que sobran infiernos, ¿dónde tiene su paraíso?

- Dentro de mí, siempre que me cuide y disfrute. Mi paraíso es la vida. Mi familia, mis perrillos, mis amigos. Y la banda.

- Dieciséis años en la carretera. ¿Algún vicio confesable?

- Tatuarme y viajar sola, que me flipa. Es maravilloso. Sacas ese instinto animal que adormece el día a día con tanta pijotada.

- ¿Vendería su alma por un bombazo como 'Despacito'?

- No. Los bombazos no me van. Hacen daño, aunque sean musicales.

- «Quiero dejar de sentirme borrega», ha dicho.

- Está en 'Camino libre', una canción protesta muy sutil que dice que cada cual debe sentir su propia libertad, andar por la vida como le apetezca. Me niego al 'sí, bwana', a entrar por el aro en todo momento. Pero no me pronuncio a nivel político. La política y la religión deben estar al margen de la música.