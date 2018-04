Manic Street Preachers, en el 4ever

El 4ever Valencia Fest confirmó ayer a Manic Street Preachers en su cartel para los días 29 y 30 de junio en La Marina. La banda galesa llegará al Mediterráneo con nuevo disco, 'Resistance is Futile'. Manic Street Preachers actuarán en el festival el sábado 30 de junio y se unen a los ya anunciados Simple Minds, The Prodigy, The Cult, Santiago Auserón + Sexy Sadie, The Jesus and Mary Chain y Kaiser Chiefs.