el secreto para construir la guitarra valenciana

No hay buen guitarrista sin una buena guitarra detrás. Y esta es imposible sin su tecnología. La vida moderna ha conseguido que las máquinas sean capaces de fabricar cualquier instrumento, pero aún hay manos dispuestas a armar caja, mastil y cuerda poco a poco y con mimo.

Naza Gadán tiene un par de esas manos, que son suyas pero que son en realidad el legado de tres generaciones de luthieres que han mantenido la marca de Musical Gaspar casi 110 años. El abuelo del suegro de Naza, Salvador Gaspar, abrió la primera tienda en 1908, tras años construyendo instrumentos en su casa. Empezó entonces un negocio que ha sufrido tres traslados, el paso del tiempo y sus respectivos cambios de padres a hijos. Una familia al servicio de los músicos.

Sin embargo, Naza es argentino y estudió Imagen y Sonido en Buenos Aires. Un buen día se enamoró de la hija de Vicente Gaspar y decidió trasladarse a Valencia. «En cuanto llegué a la ciudad, lo primero que hice fue dejar las maletas en casa y conocer personalmente a mi suegro, Vicente. Él me enseñó el taller y todo lo que hacía y yo quedé fascinado», relata.

La marca Musical Gaspar ha resistido tres generaciones, el paso del tiempo y múltiples traslado del taller

Aquí empezó a trabajar 'de lo suyo', como técnico de sonido en diferentes salas y haciendo giras con grupos de música. Poco a poco fue conociendo y aprendiendo la profesión en el taller de su suegro, lejos de cualquier escuela: «fue tan natural, que ni Vicente ni yo sabríamos decirte cuándo decidí que esto era algo que yo quería hacer». Empezó pasando las mañanas en el taller y las noches en las salas de conciertos. Hubo un momento en que había que elegir, y la balanza se inclinó hacia la profesión de luthier. Empezó así a explorar las posibilidades de la guitarra eléctrica. Es su especialización, aunque mantiene el legado de familia Gaspar, maestros de guitarra clásica. El traspaso total se hizo hace tres años, cuando Vicente Gaspar se jubiló.

Las piezas de Musical Gaspar se diferencian de una adquirida en una tienda en la exclusividad. Cada guitarra está cuidadosamente construida bajo la supervisión del cliente, eligiendo cada uno de los componentes, la forma el color... Y una cosa que comparten todas además de la firma en la cabeza: un sonido característico que las hace únicas, «marca de la casa», del legado que empezó Salvador a principios del siglo XX.

Desde su taller en la calle Moro Zeit, empieza un proceso de una complejidad enorme: desde la elección de las maderas hasta el lijado, todo en busca de un sonido concreto. Pero la materia prima, buscada concienzudamente y comprada en toda España, lleva años secándose en su taller y adaptándose a la humedad, para evitar que al utilizarla, se deforme o se arquée. Cuando empieza a construir la guitarra, Naza se encarga del darle forma a cada pieza, desde las varillas hasta los aros, que aún los moldea con una máquina tradicional.

En el caso de la guitarra eléctrica, también se encarga de la electrónica, la pintura y el pulido. «Lo único que aún no me he animado a hacer yo mismo son las pastillas, pero todo se andará...», dice entre risas. El proceso dura unos dos meses, el coste ronda los 2.000 euros. Depende de los materiales que se utilicen, pero siempre sin escatimar en la calidad de estos.

Txema Rodríguez

«Cada guitarra y cada guitarrista es un mundo»: así empieza a enumerar los objetivos de un luthier en la actualidad. «Todos los días es un reto. En esta profesión el que diga que ya lo sabe todo, miente», asegura. El gran desafío, según Gadán, es dar a conocer su trabajo, superar el desconocimiento general de su trabajo.

A las guitarras ‘de marca’, los luthieres les han declarado una lucha titánica «que hay cantar a los cuatro vientos»: «el precio lo establece la imagen de la marca, no los materiales. Con un luthier, puedes comprobar que todos los materiales son de primera calidad, desde la madera hasta las cejuelas».

Su abanico de clientes abarca músicos profesionales que buscan una pieza que se diferencie o una personalización muy específica y gente amateur que quiere tener una guitarra suya, sin necesidad de lucirla. Uno de sus pedidos más célebres vino de parte de Don Rogelio J, de Aullido Atómico y Tumba Swing, con el que hizo una serie de guitarras con iconos del blues rural diseñadas por el propio ilustrador.

¿Y el futuro?

Mantener un negocio tradicional es todo un reto en una ciudad caníbal con su propio comercio como es Valencia. Y aunque parece que la exclusividad te pone más entre las cuerdas , Gadán se ve optimista: “la clientela está más animada. Llevo quince años y todo ha cambiado: los clientes han abierto la mente a que le fabriquen una guitarra única y esto va a ir a más”. En el legado tampoco le falta esperanza: “surgen más luthieres más jóvenes, en Valencia y en España. Hay cursos y hay posibilidades... Hay futuro”.

A través de la historia de Musical Gaspar 5 grandes hitos de la guitarra en el último siglo

El blues americano

1

A principios del siglo XX, la guitarra era un instrumento popular que solo se utilizaba en las periferias de la música. Fuera del circuito de música clásica y sinfónica, solo el folclore de cada región o país salvaba su aplicación. Pero el banjo primero, y el blues después (dos manifestaciones originadas en la clase obrera y esclava de Estados Unidos), irrumpió como una las primeras manifestaciones culturales hegemónicas del país. El sonido sureño sería el principio de géneros tan populares como el jazz, el folk, o el country.

Joaquín Rodrigo y la dignificación de la guitarra

2

En 1939, el músico saguntino Joaquín Rodrigo creó la composición nacional más popular del siglo XX. El Concierto de Aranjuez puso como protagonista a la guitarra clásica, un instrumento que si bien estaba presente en la música culta, no ocupaba un lugar visible.

La aparición de la guitarra eléctrica

3

En 1935 se inventa el amplificador y a principio de los 40, Leo Fender crea la guitarra eléctrica, capaz de transformar las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas. El cambio es mayúsculo: ya no se necesita ni una orquesta ni muchos micrófonos para sonar fuerte, lo que populariza rápidamente el instrumento.

El instrumento esencial del pop y del rock

4

Empiezan a surgir nuevos géneros musicales a partir de la aparición de la guitarra eléctrica. El rock y el pop conecta con la juventud y se viralizan a otros géneros anteriores como el blues, el soul o el jazz. La década de los 50 y los 60 pone en el centro el imaginario cultural de lo popular, y con ello la guitarra se convierte en un elemento esencial de la música.

La guitarra MIDI

5

Con el desarrollo de la tecnología, a finales de los 80 surge el MIDI, un protocolo digital que conecta los instrumentos a las máquinas sin registro analógico. Los micrófonos sobran y los estudios de grabación pueden ser sustituidos por un ordenador personal. Las posibilidades de sonido son infinitas, ya que la música se registra en ceros y unos. La revolución es total, desde la multiplicación de grupos que consiguen publicar su música hasta la diversificación del concepto «género musical», que se disuelve entre cientos de etiquetas, sonidos y matices.