Locura musical por un autógrafo Cientos de jóvenes, en la calle Menéndez Pidal, aguardan en fila su turno para que las concursantes firmen sus discos. / manuel molines Cientos de jóvenes esperan durante horas para conseguir un disco firmado de OTAficionados de Barcelona o Castellón esperan desde medianoche en la explanada de Nuevo Centro para no quedarse sin ver a sus ídolos S. V. VALENCIA. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:37

«Venimos de Castellón y a las siete de la mañana ya estábamos haciendo cola. Al final, nos han firmado los discos casi a las doce y media, pero el madrugón y la espera han merecido la pena». Marta, Laura y Andrea (las dos primeras, de 15 años de edad y la última de 25) portaban ayer sus discos firmados de Operación Triunfo con una amplia sonrisa en la boca, y todo ello pese al cansancio y las dificultades que encontraron para comprar los soportes en los que Aitana, Miriam y Ana Guerra, tres de las participantes en el musical concurso televisivo, estamparon su rúbrica.

Y no fueron las primeras. Cientos de personas pasaron la noche al raso haciendo cola para poder ver a las concursantes de OT en la explanada de Nuevo Centro, donde entre las 12.00 y las 14.00 horas se dieron un baño de multitudes. Alexia fue, junto con varias amigas, una de las primeras en llegar poco antes de la medianoche. Otra joven, la primera de la cola, vino expresamente desde Barcelona (donde ayer, paradójicamente, otros concursantes también firmaban discos) porque quería estar junto a sus favoritas en Valencia y, mientras sus amigos se marchaban al hotel, fue la primera en coger sitio. Así, poco a poco, abrigados y con sillas y la música de OT de fondo, cientos de personas se fueron concentrando y guardando una cola que, a las siete de la mañana, ya alcanzaba todo el lateral de El Corte Inglés, mientras que dos horas más tarde rodeaba el inmueble por Menéndez Pidal y Profesor Beltrán Báguena y llegaba prácticamente hasta Joaquín Ballester.

Tomás, de Pinedo, sobre las 12.30 era el último de la cola. «Me esperaba gente, pero no tanto. Y ya no quedan discos, he tenido que ir a otro sitio a comprarlo». Antes que él, Ana y Adriana esperaban también su turno. «Venimos de Almería y estamos alojadas en el hotel de aquí enfrente, nos ha pillado de turismo, pero como la niña es fan de Aitana, pues aquí estamos», apuntó Ana mientras esperaba pacientemente.