India Martínez desvela su mayor secreto: su verdadero nombre
Viernes, 26 enero 2018

El secreto mejor guardado de India Martínez ha salido a la luz. Ni sus seguidores conocían su verdadero nombre, ese que figura en su DNI. Pero Toñi Moreno, en su programa 'Viva la vida' de Telecinco, logró que la cantante cordobesa confesase cómo se llama realmente. «Sois tres hermanas que tenéis unos nombres poco habituales, porque tú en realidad no te llamas India», preguntó la presentadora directamente a su invitada. «No, me llamo Jennifer Jésica», desveló la joven en televisión. «No es que no me guste, es que los dos no pegan», comentó entre risas. Por eso cambió su nombre artístico.

La cantante también habló durante la entrevista de su padre, su mayor fan. «Éramos una familia numerosa y dejó su trabajo para acompañarme. Desde los 12 hasta los 18 años hubo una época en la que no era compatible trabajar e ir a los sitios conmigo y dejó el trabajo. Conseguimos salir adelante con un poco de lo que sacábamos de la música y de mi madre que comenzó a trabajar con niños. Era complicado pero salimos de ahí y eso nos hace más fuertes», recordó sobre sus inicios.