Alfred canta el 'Sign of the times' de Harry Styles y cumple el sueño de sus fans
Martes, 16 enero 2018

Alfred cumplió ayer el sueño de sus seguidores e interpretó la canción 'Signn of the times' de Harry Styles, el cantante y compositor británico que saltó a la fama como miembro de la boy band One Direction. Alfred bordó la canción y obtuvo la tercera mejor nota en las votaciones del jurado, que alabó la trayectoria del cantante y compositor catalán. "Eres capaz de ganar OT, grabar un disco, sacarlo en vinilo y...¡comprármelo yo para que me lo firmes!'', le espetó Joe Pérez-Orive, que le auguró futuro como productor.

Durante las semanas anteriores, los seguidores de Alfred habían solicitado a través de las redes sociales que los profesores le dieran este tema, compuesto por Harry Styles, que acaba de iniciar su carrera como solista tras haber formado parte de One Direction, uno de los grupos juveniles de mayor éxito de los últimos años.

Styles participó en el programa The X Factor y, tras ser aceptado individualmente, la jueza Nicole Scherzinger le sugirió que formase parte de un grupo llamado One Direction junto con Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson. La creación del grupo se hizo realidad y los cinco fueron apadrinados por Simon Cowell. El grupo llegó a la final del programa y quedó en tercer lugar. Aunque no ganaron, Cowell pagó un contrato para que firmasen con el sello discográfico Syco. Después, se convirtieron en uno de los grupos que más discos han vendido en ls últimos años hasta que se disolvieron y comenzaron sus carreras en solitario.