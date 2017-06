La frontwoman del soul presenta “Nora Norman” en Valencia

Parecía que “Nora Norman” no llegaría nunca a presentarse en Valencia. Desde que viera la luz hace más de un año, ha recorrido festivales (de soul y generalistas), se ha subido a escenarios para abrir a Seal, Nick Waterhouse o Gloria Gaynor, ha fusilado las jam sesión a base de groove y se la ha etiquetado como la nueva dama del soul. Un primer EP para que crítica y público coincidan en impresiones, y un primer trabajo de factura elegante y sin fisuras. Las entradas anticipadas las podéis adquirir a través de y por 8 €, y ya en taquilla las encontraréis a 12 €. Las puertas del de Valencia se abrirán a partir de las 22.30h.

No solo es complicado que la música negra hecha en nuestras tierras, con intérpretes made in Spain, suene con esa intensa sexualidad que emanan los parámetros del género, sino que también implica alto grado de inmersión emocional en el legado negro anterior.

Cada vez son más las bandas que se sumergen en el soul de nuevo corte y el r’n’b’ sin que les tiemble el pulso: Freedonia, Cosmosoul o Aurora & The Betrayers son tres de los ejemplos que desde os hemos ido presentando en los últimos años. , en solitario, como frontwoman de su propuesta y como anfitriona de (Mad Noon Music, 2016), su refugio, su punto de partida.

La historia de esta catalana asentada en Madrid llega a través de los aromas que desprendía la colección de vinilos familiar y a través de las nuevas tecnologías. Un puñado de vídeos en Youtube que consumimos en su momento como si no hubiera un mañana y la duda de si conseguiría salir más allá de la inmediatez de estos vídeos. Apostaron por sus canciones y el resultado “oficial” queda plasmado en los 5 cortes de su primer EP. El otro resultado, el “no oficial”, solo podréis compartirlo en sus conciertos.

Comedida y siguiendo los dictados del soul clásico, subirá al escenario del de Valencia acompañada de Gastón Padula (batería), Pablo (bajo), Víctor Elías (teclado) y Rafa Rivilla (guitarra). En su anterior visita a la ciudad abría la noche para Nick Waterhouse. De eso hace ya más de 3 años. En solitario y con la compañía de Red One a la guitarra. En este trayecto vital y musical ha conseguido asentar su propuesta de neosoul anclada a la composición más clásica y convertir en realidad el potencial expresivo que se desprende en cada una de sus interpretaciones (no solo en sus temas). Sin los dejes grandilocuentes de las divas del soul de todos los tiempos y con esa humildad afincada en un segundo plano, tras el micro, es capaz de activar, sin mucho esfuerzo, cada uno de los resortes que hacen que el público conecte en segundos con lo que sucede sobre el escenario.

James Bay, Allen Stone, Michael Jackson, The White Stripes, Stevie Wonder o Amy Winehouse son algunos de los nombres que, no solo han influido a la cantautora, sino que la acompañan a través de sus temas en sus conciertos. Homenajes a través de “Seven Nation Army”, “Isn’t she lovely” o “The way you make me feel” se dejan caer por su setlist como por descuido, y en ellas despliega groove y sensibilidad por igual para llevarlas elegantemente a su terreno.

Pero más allá de las versiones a las que nos tiene acostumbrados (y que siempre nos dejan una sonrisa de satisfacción), presentará en la ciudad ese homónimo EP mutado en un regalo de pequeño formato para nuestros oídos. 5 cortes con los que recorre el potencial compositivo y lírico del soul a través de los dejes, susurros y requiebros vocales del género. abre este EP con esa luminosidad inherente en sus composiciones. Un medio tiempo macerado a través de las múltiples capas que contiene y que termina convirtiéndose en un tema totalmente diferente al que comenzó.

o son los cortes más rítmicos del EP, y los que acaban de alguna forma por contornear el universo propuesto por Nora Norman. Pero serán o las baladas que se convertirán en cápsulas del tiempo para desdibujarse hace 20 años en un atardecer en plena Gran Manzana.

Colaboraciones varias y nuevos proyectos en paralelo, como esa vertiente que mira hacia la música electrónica en la que se hace llamar N. N… El futuro de no se presupone con un único horizonte, sino que su poliédrica mirada la llevará a experimentar entre géneros. Y si no, tiempo al tiempo…