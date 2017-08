Franz Ferdinand despide la última fiesta del verano La banda escocesa Franz Ferdinand. La banda escocesa encabeza el cartel de DCODE Festival en Madrid junto a Interpol, Band of Horses o The Kooks COLPISA Madrid Jueves, 31 agosto 2017, 20:11

El ciclón guitarrero de Franz Ferdinand, la banda escocesa comandada por Alex Kapranos, descargará con fuerza el próximo sábado 9 de septiembre en el último gran festival del verano, el DCODE Festival, que tendrá lugar en el campus de la Universidad Complutense de Madrid.

Referencia en el panorama indie rock con millones de álbumes vendidos en el mundo y 15 años de trayectoria a sus espaldas, Franz Ferdinand ya protagonizó uno de los directos más recordados de la historia del festival en 2013. Y ahora, en el año de su regreso a los escenarios, a punto de alumbrar su quinto álbum, promete emociones fuertes y bailes interminables con himnos como ‘Take Me Out’, ‘Do You Want To’, ‘Matinee’, ‘No You Girls’ o ‘Love Illumination’.

El quinteto de Kapranos compartirá un cartel de lujo formado por las bandas estadounidenses Interpol y Band of Horses, los británicos The Kooks, Liam Gallagher y Daughter, el folk alemán de Milky Chance y la nota española de Iván Ferreiro o Miss Caffeina.

La banda estadounidense Interpol.

En total, 19 grupos en 17 horas de directos en tres escenarios. Un recinto céntrico y privilegiado, con césped natural, que reunirá algunas de las mejores propuestas musicales nacionales e internacionales de indie, rock y pop. A poco más de una semana, solo quedaban 1.500 entradas para el 'sold out'.