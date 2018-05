El FIB desvela su cartel para 2018 por días y con 27 nuevos grupos El festival se celebra en Benicàssim del 19 al 22 de julio EUROPA PRESS CASTELLÓN Miércoles, 9 mayo 2018, 13:19

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebrará en la localidad castellonense del 19 al 22 de julio, ha desvelado el cartel por días y ha anunciado 27 nuevos nombres del cartel, entre los que figuran The Horrors, Giggs, Status Live, The Shrines, Toundra o Monarchy, entre otros.

Cartel del FIB 2018. / @fiberFIB

Programa del jueves 19 de julio

Así, el jueves será el día de Travis Scott, Two Door Cinema Club, Izal y J Hus. La superestrella del hip hop americano Travis Scott encabezará la jornada con un «directo incendiario». También estarán los fantásticos Two Door Cinema Club, el hip hop de J Hus y Princess Nokia, la rítmica de Everything Everything y Tune-yards, la potencia de Nothing but thieves, el pop de lujo de Jessie Ware, la variedad electrónica de Cashmere Cat y Sofi Tukker y los sonidos de nuevas bandascomo Pale Waves, The Magic Gang y Terry vs Tori, entre otros.

Programa del viernes 20 de julio

El viernes estará protagonizado por The Killers, The Vaccines y Rag'n'Bone Man. The Killers, «una de las bandas más grandes del mundo, liderará la oferta de esa noche dando un sorprendente concierto lleno de hits como 'Mr. Brightside', 'The Man', 'Somebody Told Me' y más.

Pero hay más, destacan los impulsores de la cita musical, ya que el esvenario acogerá a The Vaccines y Catfish and the bottlemen, el impactante dj set de Eric Prydz, el blues urbano de Rag'n'Bone Man, el abrasivo punk de Sleaford Mods, el indie atemporal de The Charlatans, el pop sintético de Desert y la clase de Anna Calvi, Juanita Stein y Joana Serrat & The Great Canonyers.

Programa del sábado 21 de julio

En la agenda del sábado destaca el nombre del dúo más exitoso del pop británico, Pet Shop Boys, que promete «un directo inolvidable» en el que no faltarán hits como 'West End Girls', 'Go West' o 'It's A Sin'.

Además, Chase & Status Live llegarán al Escenario Las Palmas con suexplosivo drum'n'bass, el mágico pop escocés de Belle&Sebastian dará paso a las guitarras de The Kooks, Toundra, The Horrorsy Rusos Blancos. El rap aterrizará con dos maestros, Giggs yOddisee & Good compny, a la par que el soleado electropop inglés de Metronomy, Monarchy y del belga Oscar & The Wolf.

Programa del domingo 22 de julio

Finalmente, el domingo Liam Gallagher redondeará un año de éxitos con un concierto como cabeza de cartel en el que sonarán sus éxitos y unabuena ración de clásicos de Oasis. Los 'fibers' también tendrá la oportunidad de gozar con el pegadizo electropop de Bastille yDorian, el luminoso ímpetu de Madness, del rock del siglo 21 deWolf Alice y Shame, la extravagancia de King Khan & The Shrines, la locura garagera de The Parrots y Los Nastys, la energía de Alma, Zoe y Nathy Peluso y la sutileza de Marem Ladson.