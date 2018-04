Un festival con memoria musical Uno de los integrantes del grupo inglés The Prodigy en una actuación en Benicàssim. / TXEMA AMAT The Cult y Simple Minds encabezan el 4ever, que se celebrará en junio en la Marina con el fin de recuperar los hitos artísticos de Valencia MARTA BALLESTER Viernes, 27 abril 2018, 00:51

Dos días de sol, música y mar en un homenaje a la ciudad, sus músicos y sus gentes. Así aspira a ser el nuevo festival que ha nacido en la Comunitat. 4ever Valencia Fest quiere volver a soñar con los hitos musicales que revolucionaron la ciudad y «fueron fundamentales para construir la imagen de vanguardia que puso a Valencia en el punto de mira del mundo», expresó el director del evento Miguel Jiménez.

Con un cartel «riguroso y de mucha calidad», la Marina Sur acogerá el 29 y 30 de junio a artistas de la talla de Manic Street Preachers, que actuaron en Mestalla en 2015; The Prodigy, asiduo en el festival de Benicàssim; o The Cult, que vuelve al puerto después del 2009. También subirán al escenario Auserón y Sexy Sadie, The Jesus and Mary Chain y Kaiser Chiefs. Pero sobre todo el evento celebrará el 30 aniversario de uno de los directos más emblemáticos que ha vivido la ciudad, el último concierto exclusivo de Simple Minds en su gira 'Alive&Kicking' en el estadio del Levante.

4ever completó ayer su programación con la incorporación de la banda británica Killing Joke, la última confirmación para llenar con un máximo de 18.000 personas la Marina con ocho conciertos «de primera» que buscan «devolver a la ciudad su lugar privilegiado en el panorama musical español y en el circuito internacional», manifestó Jiménez.

A ellos se han sumado los grupos valencianos Los Radiadores y The X y un plantel de dj's invitados: Caco Monsell, Carlos Simó, David «El Niño», Edu Veneno, Fran Lenaers, Jesús Brisa, José Coll, Juanito Torpedo, Lluis Bonías, Manoley, Tony El Gitano y Víctor Pérez.

El festival va más allá y ofrecerá actividades culturales como conferencias, talleres, exposiciones o artesanía, como por ejemplo una muestra de Memorabilia y un circuito gastronómico recomendado con ofertas especiales para los asistentes.

«Hemos creado un festival 'premium' en el que el público podrá ver los conciertos como quieren verlos», destacó el promotor Marcos Casañ. Con un 'front stage' con catering, barra libre y acomodamiento, la organización puntualizó en que «esto no es un festival de botellón», sino «algo más 'cool'» para gente «de cierta edad que viene a disfrutar verdaderamente de los grupos y de sus actuaciones en directo», añadieron.

Con un espíritu cultural, social y curativo, 4ever lucha por hacerse un hueco entre los muchos festivales de la Comunitat. Promete dar «mucha caña» desde las cinco de la tarde en un escenario único que contará con el valenciano Jorge Albi como «presentador de prestigio y mecenas» para completar ese homenaje a «aquella Valencia que fuimos y podemos volver a ser», alegó el director del evento.