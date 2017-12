Enguídanos, el corazón de la Primitiva de Llíria Historia. La Sociedad Musical La Nova d'Alcoi, en una foto antigua. / lp «El certamen de Altea era un ser o no ser, un reto muy importante del que ahora me siento muy satisfecho», subraya el maestro director de la banda «Los músicos del Clarín siempre responden», dice el director tras el Premio Filarmónica Alteanense OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN Jueves, 7 diciembre 2017, 00:22

valencia. El pasado sábado en el Certamen Internacional 'Vila d'Altea' el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria demostró su gran momento artístico. Hacía años que la banda no competía en un concurso de esta importancia y, como pasa en estas grandes sociedades musicales, todas las miradas y la responsabilidad estaban puestas en sus músicos y sobre todo en su director. Desde hace cuatro años, la Banda Primitiva está dirigida por Javier Enguídanos, un músico de la casa, que asumió la responsabilidad de la batuta en unos momentos socialmente complicados. En el tiempo que lleva al frente de su banda se ha sabido ganar el respeto de todos: del enorme plantel de profesionales que tiene la sociedad repartidos por toda España y de la gran banda amateur con la que convive y prepara los conciertos habituales.

Enguídanos es un reconocido trompista. Con sólo 16 años ganó su oposición en la Orquesta Sinfónica de Madrid, lo que le hizo residir durante 10 años en la capital de España. Después opositó al Cuerpo de Profesores de Música de la Comunitat Valenciana y ha ejercido en los Conservatorios Superiores de Valencia y Alicante. En la actualidad tiene su plaza en el Conservatorio de Catarroja. Siempre ha alternado la docencia con la interpretación y ha sido habitual colaborador de la Orquesta Sinfónica de Valencia y la Orquesta del Mediterráneo.

Su carrera como director se inició al frente de la Banda 'La Lira' de Cheste, con la que ha sido ganador absoluto de los cuatro certámenes en los que ha participado: El Nacional de Almàssera, el Certamen Provincial de València, el de la Comunitat Valenciana y el Certamen Nacional 'Ciudad de Cullera'.

«Para mí este Certamen de Altea era un ser o no ser. Tanto a nivel personal como profesional era un reto muy importante y del que ahora me siento muy satisfecho. Yo empecé con el estudio previo de las obras en agosto de 2016. Eran dos piezas muy exigentes y he intentado que en los ensayos el músico haya sentido en todo momento que todo estaba muy claro y muy seguro», subraya Enguídanos.

Mucho más relajado, se reconoce feliz por el resultado final: «Me sentí como en shock cuando terminó la entrega de premios. Feliz, relajado y muy agradecido al trabajo de mis músicos: a los profesionales que pidieron permisos e hicieron lo necesario para poder ensayar el mayor tiempo posible y a los de casa por estar todos los días al pie de cañón. Los músicos del Clarín siempre responden. Como me comentó un profesional de la banda, cuando se concentran, ¡madre mía!".

Los músicos reconocieron el esfuerzo de su maestro. Su nombre fue vitoreado largamente en el Palau d'Altea mientras se entregaban los premios. Como manda la tradición, la fiesta continuó en Llíria hasta bien entrada la madrugada. En su propio Gran Teatro y Sala de Conciertos sus compañeros le volvieron a reconocer con un gran detalle su aportación a este éxito al frente de la banda civil más antigua de España.

«Una vez pasen las Navidades empezaré a preparar el próximo reto: el Certamen Nacional de Bandas 'Ciudad de Cullera' en el que compito con la otra banda que dirijo, 'La Lira' de Cheste», comenta el maestro. En el horizonte, el mayor honor que podría desear un director de la casa: ser el responsable artístico de la Banda Primitiva en 2019, año en el que 'El Clarín' celebrará su segundo centenario.

El pasado Certamen Internacional 'Vila d'Altea' dejó grandes interpretaciones y tres merecidos primeros premios: el de la banda gallega de Valladares, el correspondiente a 'Amics de la Música' de Benicarló -primera banda de Castellón en competir en esta categoría y en conseguir un primer premio- y el de la ganadora Banda Primitiva de Llíria. Los edetanos se alzaron con 565 puntos de 600 posibles, un éxito que también consolida a Enguídanos, que comienza a ser profeta en su tierra.