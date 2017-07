El ElectroSplash vuelve a Valencia Una de las ediciones pasadas del Electrosplash en Vinaròs. / lp La Marina Real Juan Carlos I se convertirá el viernes y el sábado en el epicentro de la música electrónica LAURA CHIRIVELLA Jueves, 20 julio 2017, 16:22

Tras abandonar la ubicación que acogió sus últimas tres ediciones -la playa Fora Forat de Vinaròs en Castellón- y la provincia que lo vio nacer, el festival Electrosplash se desplaza de nuevo al cap i casal para quedarse, al menos durante este año. La Marina Real Juan Carlos I, ubicada junto a la playa de la Malvarrosa y sede de numerosos eventos de estas características en los últimos años, se convertirá mañana y el sábado en el epicentro de la música electrónica y el punto de encuentro para los amantes de la misma.

A pesar de que la cita se reducirá a tan sólo dos días, los asistentes podrán disfrutar de música ininterrumpida desde las 15.00 hasta las 7.00 horas, ambas jornadas. La novedad que ofrece el evento este año es que, desde el mediodía y hasta bien entrada la madrugada, se podrá disfrutar de los dos escenarios y el frescor de la brisa marina constante que se respira en la Marina y a partir de las 2.00 horas el ajetreo musical se trasladará a las entrañas de la avenida del Puerto en la conocida discoteca valenciana La3 Club.

Un total de tres escenarios -Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash Stage by Night- en los que el techno, el house, el deep, el minimal y el disco se convertirán en los reyes de la pista y harán las delicias de los fieles seguidores de este evento conocidos como 'splashers'.

Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo son sólo algunos de los artistas internacionales que se darán cita en la capital del Turia durante estos dos días. No obstante, la representación española cuenta cada vez más con una mayor implicación en este tipo de festivales. De hecho, a nivel nacional han confirmado su asistencia artistas de la talla de Los Suruba, Elesbaan, Begun Live, Edu Veneno, Chelis y Juárez. En representación valenciana, Luis Bonías Bías será el encargado de homenajear al mejor sonido de ayer, mañana y siempre... y en riguroso vinilo, como el buen old-skool, aunque también habrá espacio para Boranimals b2b Electrronicall (theBasement Soundsystem), Five Points o Mundo D, entre otros.

Desde la dirección del festival recomiendan que se acceda pronto al recinto para evitar aglomeraciones y recuerdan a los más rezagados que el aforo es limitado, por lo que quedarán pocas entradas a la venta. Para combatir las elevadas temperaturas típicas del mes de julio, se habilitará un microclima con agua nebulizada así como jardines efímeros.