Los desafíos de la Orquesta de Valencia
La formación del Palau de la Música cumple hoy 75 años
VALENCIA. Miércoles, 30 mayo 2018

La Orquesta de Valencia (OV) cumple hoy 75 años. Una efeméride que llega en un momento en el que la formación titular del Palau de la Música vive una nueva etapa bajo la dirección del maestro valenciano Ramón Tebar. Durante su historia, ha colaborado con los solistas más importantes de la escena musical mundial. Por ella han pasado las mejores batutas. Cuatro de ellas, Enrique García Asensio, Manuel Galduf, Yaron Traub y el propio Tebar analizan para LAS PROVINCIAS la salud de la agrupación. Cada uno de ellos, que estuvo al frente de la OV en un momento concreto, no tiene reparos en mostrar las carencias de la orquesta y señalar los retos a los que se enfrenta en el futuro.

El maestro García Asensio, que la dirigió entre 1964 y 1965, ha sido uno de los principales directores musicales pese a sus múltiples compromisos laborales. Confiesa que la auténtica necesidad de la formación es que el Ayuntamiento de la capital apueste por ella sin cortapisas. «La OV está en un momento excelente, pero hay que cuidarla. Para mejorar y progresar necesita protección. Un ejemplo es el mimo a la plantilla. Hay muchas vacantes que no se cubren y esto hay que solucionarlo», afirma el maestro valenciano. Para él, el público de la ciudad mantiene una «estrecha relación» con la formación. «Siempre que voy a algún concierto, la sala está llena. La gente tiene cariño a su orquesta», dice. También habla del regreso de las giras, aunque argumenta que no es una prioridad en estos momentos, destaca la relevancia y el esfuerzo que supone para los músicos. En el recuerdo de García Asensio se encuentra aquel concierto de 1965 en el que él se negó a tomar la batuta después de que el entonces alcalde Rincón de Arellano le asegurara que iba a declarar las plazas de la orquesta a extinguir. «Salí al escenario y se lo dije al público. Entonces no se llevó a cabo tal decisión. Se puede decir que salvé a la Orquesta de Valencia», confiesa.

El maestro Manuel Galduf también ha sido uno de los nombres propios que han tutelado la OV. Para él, sus 14 años con la orquesta «fueron un antes y un después». Recuerda que, bajo su mandato, la agrupación inauguró su casa, el Palau de la Música. «Por allí han pasado los mejores solistas y directores del mundo. Es la formación musical que más cultura ha aportado a Valencia», asevera. Entre las asignaturas pendientes del conjunto, afirma que se encuentra «volver a los micrófonos», es decir, grabar discos de nuevo. «La orquesta trabajó muchos años con Sony», narra y prosigue: «Es necesario también que se realicen más conciertos de cada programa. Ahora sólo se representa uno. Parece que lo esencial es que el patio de butacas esté lleno, pero se pierde una gran oportunidad de llegar a más público y hacerlo más feliz», concluye.

En esto coincide el israelí Yaron Traub, hasta hace unos meses director asociado de una formación de la que fue titular durante más de 12 años. Quizás, por lo reciente de su trabajo con la OV, Traub es el más crítico con los retos de futuro que le aguardan a la agrupación musical. «La orquesta no tiene independencia. Atraviesa un momento delicado en lo artístico y, sobre todo, en lo laboral. Es muy buena, pero deben dejarla crecer», argumenta. Para el maestro, la «política no permite que la formación sea independiente, por lo que no se puede llevar a cabo un proyecto a largo plazo». Y añade: «El modelo laboral de la orquesta es muy antiguo, impide cualquier desarrollo artístico». Para Traub es necesario que se repongan las plazas vacantes y que, además, no se ofrezca un sólo concierto de cada programa. También denuncia «la falta de interés en promocionar la oferta del Palau». Según este director, «el público sí ha notado el trabajo que se ha hecho durante estos años, pero es un número de espectadores muy reducido, unos mil, sobre todo en relación con la afición musical que hay en esta tierra», confiesa. Entre sus momentos más felices al frente de la formación resalta «los conciertos didácticos, esos que transmitieron la pasión y la calidad de la orquesta a los más jóvenes». «Se han vivido momentos mágicos en la OV», cuenta.

El valenciano Ramón Tebar está ahora al mando de la agrupación musical. Llegó hace unos meses y desde entonces se ha propuesto, entre otras muchas cosas, cambiar el repertorio e incluir en los programas a compositores que habitualmente no han sonado en Valencia. Coincide con el resto de maestros en que entre los desafíos de la formación se encuentra el alcanzar «una mayor visibilidad». Para ello, asevera, «debemos estar más presentes en las nuevas tecnologías y tenemos que apostar por recuperar las giras y las grabaciones de discos». «Todo ello, además, aumentará la calidad de la orquesta», asegura.

El actual titular también es consciente de las dificultades que atraviesa la plantilla de músicos. «Aquí han llegado a haber más de cien profesionales y ahora rondamos los 80. Ese es uno de nuestros retos, pero somos conscientes de que reponer las plazas es difícil. El aspecto burocrático es un problema en este sentido y así se lo hemos transmitido a los políticos. A veces contamos con refuerzos, pero el objetivo es contratar a más músicos », concluye.