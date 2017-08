David Guetta ofrecerá un concierto el 12 de agosto en Benidorm David Guetta, en el concierto que ofreció en Gandiia en 2013. / Juanjo Peret El DJ, productor y compositor francés ofrecerá un único concierto en España, fuera de sus habituales compromisos en Ibiza EFE MADRID Jueves, 3 agosto 2017, 13:44

El DJ, productor y compositor francés David Guetta ha anunciado que ofrecerá una única actuación en España fuera de sus habituales compromisos en suelo ibicenco el próximo 12 de agosto en Benidorm (Alicante).

"Solo show", nombre del espectáculo, estará enmarcado dentro de la gira de cuatro fines de semana que está realizando en Europa para presentar oficialmente "su nuevo álbum", según ha anticipado su oficina de prensa.

La Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm recibirá así por segunda vez al astro galo después de la cita con la que en 2016 logró reunir a más de 16.000 personas.

Guetta estará acompañado de artistas invitados como Sam Feldt, Alex Adair, Hugel, Santi Bertomeu y Luisen.

El precio de las entradas, que ya se encuentran a la venta en puntos oficiales y a través de la web del evento, Benidorm Sound, tendrán precios que oscilarán entre los 55 euros del acceso general y los 1.000 euros de las entradas VIP para grupos de 4 personas, con acceso a bar libre, champán y "vistas privilegiadas".

Considerado uno de los DJ mejor pagados del planeta, David Guetta inició su carrera tras los platos en París en los años 90 y en 2002 lanzó su primer álbum de estudio, "Just a little more love", al que de momento han seguido otros cinco discos: "Guetta Blaster" (2004), "Pop life" (2007), "One love" (2009), "Nothing but the beat" (2011) y "Listen" (2014).