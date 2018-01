Amasijo de emociones con María Arnal y Marcel Bagés

4ª visita de María Arnal i Marcel Bagés a la ciudad del Turia. 4º directo en Valencia en el que parece que el reloj se detenga para sumir a los presentes en un huracán de sensaciones. No parece que haya tope para María Arnal y Marcel Bagés, ni en cuanto a experimentación ni en cuanto a intensidad, y es lo que se pudo percibir tras su paso por el Teatro el Musical. A finales de 2015 se estrenaban en este mismo teatro junto a Pep Gimeno “El Botifarra”, y poco más de 2 años después, volverían como protagonistas absolutos. ¿Qué podrían ofrecer si ya han desgranado su primer largo en tantas ocasiones (en un espacio de tiempo relativamente tan breve)?

Cargados de pedaleras y loops y convirtiendo el escenario del TEM en una pista de juegos para trabajar con las distorsiones, María Arnal y Marcel Bagés comenzarían su setlist con el tema que da título al trabajo, “45 cerebros y 1 corazón” (Fina Estampa, 2017). Apelando desde el inicio a la emoción de los asistentes, retándonos a que pudiéramos dejarnos llevar por la historia. Y es que en sus composiciones hay mucho más que una lírica y una métrica; hay entrañas y sangre. Hay remordimientos, denuncia, tradición, respeto... Una lista llena de matices por los que viajará cada verso de la noche.

El reflejo de la guitarra eléctrica de Marcel Bagés en los primeros temas (como “Bienes”) en las paredes del teatro, la respiración controlada de María Arnal en alguna de sus interpretaciones (incluido algún popeo al inicio) o el sonido de plástico de la púa rasgando las cuerdas... elementos que podrían pasar desapercibidos pero que en esta ocasión también conformarían el ambiente en el que se desarrollaría todo el concierto. Como si de caricias se tratara, como apaciguando a los presentes hasta que la vena más punk salta, el resorte se suelta y la intensidad nos golpea a patadas. De extremo a extremo sin preparación, sin entrenamiento. Es la sensación

Concesiones al anterior EP “Verbena” (Fina Estampa, 2016) con “Miris on miris” o “Cançó de la Marina Ginestà”, que se intercalarían entre los temas del nuevo disco. El recuerdo de Ovidi Montllor en “A la vida”, Brossa en “La gent”, los versos de Estellés en “No he desitjat mai cap cos com el teu” o ese “El ball del vetlatori” (que hace referencia a un film de Marc Sempere y que fue donde María y Marcel se conocieron)... que transitan entre la modernidad de las distorsiones, el noise, los loops sinfin y la tradición más clásica de la cultura. Pero sin someterse a ninguna de estas dos opciones. El respeto a los cantes tradicionales y el arrojo de atreverse a darles una vuelta, a pasarlos por el colador de la voz de Arnal y de las 6 cuerdas de Bagés. Y en todo esto, mucha responsabilidad la tiene Pep Gimeno “El Botifarra”, presente en muchas de las explicaciones de los temas interpretados.

Resulta curioso que nos sorprendamos, que nos dejemos encandilar, por estos espeleólogos de la tradición oral valenciana. Imposible no mirar de reojo a Morente y a su actuación en el Green Space de Valencia junto a Sonic Youth, las guitarras ardiendo en distorsión y la voz de Morente divagando por los entresijos del flamenco. Imposible dejar de lado todo el trabajo de Raúl Fernández Refree a la guitarra y en esa experimentación constante. El denominador común: el conseguir una intensidad tal que pueda llegar de forma física al espectador, erizarle la piel, encogerle el alma. Si esto no es suficiente para salir de un concierto prácticamente levitando, que me expliquen qué se necesita.

Marcel Bagés a la guitarra acústica pero sobretodo enroscado en la eléctrica. Ahí es cuando la propuesta sonora del dúo estalla y sale disparada al infinito. Para terminar de electrificar el TEM, se sumó en escena el productor del disco, David Soler. Él y Marcel flanquerían a María sobre el escenario entre el desorden de cables y pedaleras. Los dos en el suelo jugando, experimentando con las distorsiones, con los acoples, con los loops,... mientras María Arnal juega con los ecos, con las distancias... para convertir temas como “La Gent” en verdaderas punzadas al estómago y al corazón. “...La gent no s'adona del poder que té...” repetido hasta la saciedad, con David Soler y Marcel Bagés creando nuevos espacios sonoros arrodillados en el suelo y con las guitarras a sus espaldas. Una creación directa y orgánica en la que la intensidad es la protagonista. Loops emocionales que comparten escenario con los musicales y que se van desangrando a través de fandangos, tradición y de esa “Canción Total” de Las Víctimas Civiles que parecía todos los presentes estaban esperando. Un concierto que vuelve a desmontar a los presentes, a dejarles sin más defensa que las propias sensaciones vividas. Y que deja patente que hay un enorme trabajo de comprensión, de interiorización y de digestión de la propia cultura de nuestras señas de identidad.