De cerebros, corazones con María Arnal y Marcel Bagés en Valencia

“45 cerebros y 1 corazón” (Fina Estampa, 2017) es quizás el mejor trabajo nacional con el que las listas de lo mejor del año cerraban el pasado 2017. Sin una producción estridente, sin dejarse llevar por los modismos facilones de cada género. Tras (mil) escuchas de este trabajo, no queda duda que la huella de Maria Arnal y Marcel Bagés es profunda y de largo recorrido. El dúo vuelve a Valencia con este primer disco editado el próximo sábado 13 de enero. Será en el Teatre el Musical a partir de las 21.00h, y las entradas podéis adquirirlas de forma anticipada a través de la propia página del teatro.

Transmisores orales de la cultura popular entendida a través de sus múltiples soportes, Maria Arnal (voz) y Marcel Bagés (guitarra) consiguen alcanzar cotas de emoción y de intensidad musical sorprendentes. Raíces que fluyen desde la tradición para terminar floreciendo en el momento actual. “45 cerebros y 1 corazón” (Fina Estampa, 2017) es el demoledor trabajo del dúo catalán que ya desde su propio título proyecta hacia dónde va a ir dirigido. Un título que hace referencia a una fosa común y a lo que allí se encontró. Sin calmantes, sin suavizar el golpe, los 11 cortes de este primer largo son pellizcos que van directos al corazón buscando la sangre, la huella, el poso. Rascar el corazón como también se rasca el propio título del disco; llegando a rozar ese sustrato de los pasados eternos.

Una memoria histórica reivindicada, defendida y que se convierte en parte esencial del dúo. Este primer largo llega precedido de sus anteriores EPs y se adentra en cada una de las profundas historias que despliega. Hablábamos de esa tradición oral que potencian, pero no esclavizándoles exclusivamente a textos populares; al contrario. Letras propias que llegan vestidas con aurea de clasicismo pero que sin embargo escupen las complicadas capas sonoras que se desvelan en cortes como “Tú que vienes a rondarme” (con un simple de la sonda Voyager… toda una historia a descubrir) o “Jo no canto per la veu”.

Marcel Bagés a las seis cuerdas consigue enhebrar los dos mundos: tradición y contemporaneidad y nos remite a las texturas sonoras de Refree y, si nos dejamos llevar, por la construcción emocional de Silvia Pérez Cruz en aquel sublime “Granada”. Distorsiones, pedaleras, loops… pero también guitarra y voz desnudas, desprovistas de artificios, tienen hueco en el trabajo: “…yo te enramaré el camino de flores y diamantes, amor mío, si te vas…” cantará en “Jo no canto per la veu”. La sombra de Brossa (“La Gent”), de Estellés (en la brutal “No he desitjat mai cap cos com el teu”) e incluso de Las Víctimas Civiles (“Canción Total”).

Adentrarse en “45 cerebros y 1 corazón” es hacerlo en la propia historia que compartimos, adentrarse en los relatos que nos robaron… aquella que no interesa y que, sin embargo, hay que reivindicar y sacar a la luz. Incluso desde la cultura, como en el caso de Maria Arnal y Marcel Bagés. La responsabilidad de crear y de evidenciar un tema tan extraño (para la música) como vetado desde siempre. La incómoda mirada de quien no quiere escuchar frente a las ánsias de devorar esa “…alegría cotidiana de viure…” de “Tu saps”.