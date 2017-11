5 canciones para sentir la carretera

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de motociclismo de la Comunitat, cita ineludible para los amantes del motor y la carretera. Previsiblemente, Marc Márquez se alzará con el título sin sobresaltos y las decenas de miles de asistentes pasarán un fin de semana de adrenalina en Cheste.

A la ota parte de la región, en Castellón de la Plana, se celebra el festival Trovam-Pro Weekend, una feria musical con un puñado de conciertos a los largo de todo el fin de semana. Los valencianos Wild Ripple también se jugarán allí (delante de público, crítica y profesionales del sector) un triunfo importante. Lo harán el sábado a las 17h en el Espai Foyer del Auditori de Castellón.

Manuel Blanco (Manolete), voz y guitarra del grupo, selecciona cinco canciones para pasar un fin de semana de carretera.

Estas cinco canciones reflejan para mi la carretera desde el punto de vista de un viajero que nunca llegará a su destino. Un viaje del cual necesitas canciones con matices, texturas e incluso algo que tus oídos no habían escuchado antes y si lo habían hecho vuelve a darle play. Enciende el motor de tu vehículo, te esperan miles de kilómetros. Manuel Blanco

Vídeo. 'Everybody Knows This Is Somewhere' de Neil Young. Publicado por Reprise Records en 1969.

Neil Young firma este Everybody Knows This Is Somewhere. El segundo disco del norteamericano, homónimo a la canción que nos sugiere Wild Ripple, lo escribió con casi 40 grados de fiebre y afianzó a Young como una de las voces imprescindibles de su generación con clásicos como Cinnamon Girl. La canción escogida habla sobre la soledad de la vuelta a casa.

Vídeo. 'Being There' de Wilco. Publicado por Reprise Records en 1996.

Wilco es una de las bandas más representativas de la escena independiente norteamericana del siglo XXI. Misunderstood forma parte de un todo que es 'Being There', el segundo disco del grupo. Un trabajo lleno de temas en los que la introspección toma un papel protagonista y se alza como uno de los pilares sobre los que los de Chicago construirán su discografía posterior.

Vídeo. 'Coming From Reality' de Sixto Rodríguez. Publicado por Sussex en 1971.

Sixto Rodríguez inspira, a través de su música lo mismo que refleja en la letra de este I'll Slip Away. El tema, incluído en uno de sus discos que tardaron más de 40 años en descubrirse, relata en primera persona el convencimiento de saber perder y mirar hacia adelante, de convencerse o, al menos, fingirlo.

Pero la carretera no es solo introspección, sino también emoción. En un giro de 180 grados, la penúltima canción seleccionada es 1976 de Redd Kross, un canto a la juventud de esos 70. A pesar de que el disco Third Eye se publicó en los 90, esta canción bebe de grupos como Kiss y de la nostalgia que ya vivía una generación de cuarentones que 20 años atrás se encargaron de liberar a los jóvenes norteamericanos.

Vídeo. 'Sentido del espectáculo' de Biznaga. Publicado por Slovenly Records en 2017.

Finiquita la lista Biznaga, una de las referencias punk que más han dado que hablar los últimos años dentro del panorama nacional. En este Una ciudad cualquiera, la banda muestra un espacio en el que el individualismo no permite el apego y la identidad de la persona. Toda una motivación para coger la carretera y pirarse a un lugar mejor.