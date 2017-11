5 canciones para acalorarte en invierno Kakkmaddafakka actúa hoy viernes en la sala Jerusalem. Kakkmaddafakka, que actúa hoy en Valencia, propone a varios artistas noruegos que desenfrían el ambiente con su música ÁLVARO G. DEVÍS Viernes, 17 noviembre 2017, 12:00

Kakkmaddafakka está de gira en España con su último disco Hus. Cada vez que los noruegos vienen a Valencia, triunfan y esta noche aterrizan en la sala Jerusalem a partir de las 21:30 para desplegar su carisma y sus canciones bailongas. Parece, sin embargo, que no han venido solos y se han traído temperaturas a las que estarán más que habituados en su país de origen.

Esta semana ha llegado el frío por las mañanas y el viento cortante. Ya se nota el otoño en la Comunitat, y como expertos en bajas temperaturas, el grupo ha confeccionado una lista de cinco canciones para combatir el frío con buena música.

Vídeo. 'Exodus' de Bob Marley & The Wailers. Publicado por Island Records en 1977.

1

«Nada da más calor que un tema reggae, ¿y quién mejor que el rey?» así presentan este Waiting in Vain. Cuando hablan de 'el rey' se refieren a Bob Marley, que junto con The Wailers compuso una infinidad de himnos, ya no solo del género, sino de la historia contemporánea de la música. «Porque si el verano está aquí, te sigo esperando/porque si el invierno está aquí, te sigo esperando», reza el epílogo de la canción.

Vídeo. 'Roy Pablo' de Boy Pablo. Publicado por 777 Records en 2017.

2

«Noruegos de Chile, ellos sí que saben como mantener el calor en un invierno frío y oscuro». Kakkmaddafakka se fían de las canciones de Boy Pablo, que han debutado este año con un disco que sigue la línea de guitarras ochenteras y voz cálida. Los autores de este Everytime son hijos de un sonido que popularizó hace unos años Mac Demarco, aunque cuentan también con la capacidad de imprimir un sello genuino.

Vídeo. 'La Prima Estate - Single' de Erlend Øye. Publicado por Bubble Records en 2013.

3

Erlend Øye se ha convertido, gracias a sus múltiples proyectos musicales (Kings of Convenience o los extintos The Whitest Boy Alive, entre otros), uno de los imprescindibles del panorama independiente internacional. El de Bergen (que produjo el disco que dio relevancia internacional a Kakkmaddafakka) se mudó a Siracusa hace unos años, y como bien dijo Raffaela Carrà (de una forma algo menos elegante), nada como el sur para curarse un poco del norte. La Prima Estate es un tema dedicado a su amiga Lucia que invita a desmelenarse y a sentir el verano.

Vídeo. 'Okkar Menn Í Havana' de Sigurður Guðmundsson & Memfismafían. Publicado por Sena en 2012.

4

La cuarta canción elegida es toda una rareza y una auténtica delicia. «Este gentil gigante de Reykjavik coge la música cubana, la mezcla con el gusto islandés y hace este temazo», así define Kakkmaddafakka este Síðasti Móhítótinn de Sigurður Guðmundsson, que aunque esté cantada en islandés, llama a tumbarse la hamaca más cercana y tomarse un 'Móhítótinn'.

Vídeo. 'Crime' de Pish. Publicado por Bergen Mafia en 2017.

5

Pish es uno de los pilares sobre los que Kakkmaddafakka despliega su carisma escénico. El vocalista y guitarrista de la formación ha empezado a andar en solitario sin abandonar el grupo y este Crime es el segundo adelanto del que será su primer album. «Nuestro Pish ha publicado el que seguramente sea el mejor tema para calentar tu corazón en invierno. ¡No os lo perdáis!», concluyen.