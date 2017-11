Bruno Mars anuncia dos conciertos en España Concierto de Bruno Mars. / AFP Las citas de España están programadas dentro de una serie de actuaciones exclusivas en Europa EUROPA PRESS Martes, 28 noviembre 2017, 20:33

Bruno Mars, ganador de múltiples premios Grammy y varios Discos de Platino, anuncia hoy una serie de conciertos exclusivos en Europa para el verano de 2018. Serán en total seis fechas en España, Francia, Alemania, Escocia e Irlanda en junio y julio del próximo año.

Los fans españoles tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de That's What I Like, 24K Magic, Locked Out Heaven y otros temas del artista en Barcelona, el 20 de Junio en el Estadi Olímpic, y en Madrid el día 22, en el que será el primer concierto que acogerá el Wanda Metropolitano.

Las entradas para el concierto de Bruno Mars en Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10:00h del Jueves 30 de Noviembre a través de doctormusic.com, livenation.es y ticketmaster.es.

El precio de las entradas para Barcelona oscilará entre los 45 euros y los 130 euros (gastos de distribución no incluidos). Las entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid estarán disponibles a partir de las 10 horas del jueves 14 de diciembre, en los mismos puntos de venta.