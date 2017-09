Berklee College Valencia inicia su sexto año académico con récord de alumnos Alumnos de la escuela Berklee de Valencia. / Irene Marsilla Durante este curso el campus valenciano ofrecerá conciertos gratuitos y abiertos a toda la ciudad a través de cinco ciclos musicales EUROPA PRESS Martes, 5 septiembre 2017, 19:02

El campus en València de Berklee College of Music ha abierto sus puertas a 284 estudiantes procedentes de 39 países, lo que supone un aumento del 47% en el número alumnos matriculados respecto al curso pasado y convierte a esta promoción en la más numerosa que ha acogido el campus hasta la fecha, en su sexto curso académico que arranca esta primera semana de septiembre.

Este año el campus recibe a 136 estudiantes de máster matriculados en uno de los cuatro programas intensivos y de alta especialización que ofrece: Music Production, Technology, and Innovation; Contemporary Performance (Production Concentration); Scoring for Film, Television, and Video Games; y Global Entertainment and Music Business.

Asimismo, el centro ha dado también la bienvenida a 148 estudiantes universitarios, casi el triple de los 51 que se matricularon en el primer semestre de 2016-17, a través de los programas Berklee Study Abroad y el recién lanzado First Year Abroad, con el que por primera vez Berklee ofrece a sus nuevos estudiantes la oportunidad de iniciar una licenciatura o diplomatura en el campus en Valencia.

El nuevo programa First Year Abroad ofrecerá a los estudiantes en Valencia el mismo núcleo de plan de estudios que seguirán los estudiantes del campus de Boston durante su primer año de carrera universitaria, tras el cual serán transferidos a la sede estadounidense para continuar con sus estudios superiores.

Durante este nuevo año académico el campus valenciano de Berklee ofrecerá conciertos gratuitos y abiertos a toda la ciudad a través de los ciclos 'Un Lago de Conciertos', 'Discover', 'Synesthesia', 'Innovation en Vivo' y, en colaboración con Fundación Bancaja, 'Concerts a la Fundació'. Del mismo modo, celebrará la quinta edición de TEDxBerkleeValencia, organizado anualmente por alumnos del máster en Global Entertainment and Music Business.

El campus se consolida además como un punto de atracción de talento internacional a la ciudad del Turia gracias a la incorporación de Paul Pacífico, CEO de la Association of Independent Musician, y del productor e ingeniero de sonido valenciano Dani Castelar al cuerpo facultativo, así como a través de las masterclasses en el campus del ex presidente de Warner Music UK Rob Dickins y del nominado a tres premios Grammy Steve Genewick.