The Beach Boys celebran el Día de la Música en Valencia

No son los “chicos de la playa”. Son The Beach Boys por derecho. No les gustaba el surf (solo uno de ellos, Dennis Wilson, lo practicaba) y eso de ser los “niños buenos” de la escena californiana pues se quedaba más en la pose de las portadas. son una de las piedras angulares de la historia de la música pop. Y en ellos puede seguirse ese culebrón de amor-odio-y-adicciones que rodeó la leyenda (y realidad) de la formación. Llegarán al Auditorio de Burjassot (Valencia) para celebrar el Día de la Música el próximo miércoles 21 de junio (a partir de las 20h). Una gira que ha mutado hasta convertirse en la gira de los “Greatest Hits World Tour” y que deja poco a la imaginación: , , , , , ,… ¿Quién no es capaz de tararear estos temas sin tener que bucear mucho en la memoria? Una producción entre la que encontramos a los amigos de Alta Tensión, AndSons, Let’s Go Promociones y Loco Club, pedaleando en tándem para que ofrecer una de las grandes citas de la temporada. Las entradas generales podéis adquirirlas todavía de forma anticipada a 48 € en Notikumi y (en taquilla serán 58 €), pero para aquellos que quieran acomodarse un poco mejor, tienen la opción de la entrada general con butaca (65 €) o la entrada VIP con barra libre (95 €).

(Capitol Records) es el último trabajo que la formación publicaba en 2012. Disco nº 29 en su discografía, disco número 30… Qué importa el número cuando se cuenta con la brisa playera que siempre soplaba en sus trabajos. Un disco que unía de nuevo a todos los miembros en activo de la banda: desde Brian Wilson a David Marks pasando por Mike Love o Bruce Johnston. Un trabajo que se sustenta de toda la trayectoria anterior de la formación. Sin los complicados coqueteos de Brian Wilson en la composición y anclándose al modelo más surf de sus primeros trabajos, eso sí, sin las polifonías vocales tan características de este tipo de formaciones de los años ’60.

Desde que editaran en 1962 “Surfin’ Safari”The Beach Boys han seguido fieles al modelo representativo que encarnaban. Un cancionero para poder enamorar a las chicas en la playa y el toque de las “boy bands” (salvando las distancias con la actualidad) uniformadas y que encarnaban un puñado de amigos. Una de las características de era que la formación era férrea, siempre eran los mismos miembros, algo que en la época casi no se llevaba: solistas y músicos de estudio que iban variando según disponibilidad. Pero los de Hawthorne, capitaneados por el polémico Murray Wilson, aseguraron su propuesta. Mike Lowe (voz) y Bruce Johnston (teclado) forman parte de la historia de The Beach Boys. Lowe es primo de los Wilson (Brian, Carl y Dennis) y es el único músico que lleva con The Beach Boys desde su inicio; Johnston fue “el sustituto del sustituto” de Brian Wilson (reemplazó a Glen Campbell tras la salida de Wilson). Junto a ellos, Scott Totten (guitarra), John Cowsill (batería), Tim Bonhomme (teclado), Brian Eichenburger (bajo) y Jeffrey Foskett (guitarra) terminan de conformar la banda que está girando celebrando esos (ya casi) 55 años de carrera.

Una gira en la que incluyen algunas versiones, como “Why do fools fall in love” de Frankie Lymon & The Teenagers, “California Dreamin’” de The Mamas & The Papas o “I can hear music” de The Ronettes, dinamizando de alguna manera la propuesta clásica que conllevan sus temas. , , , ,… Hit tras hit para celebrar la música y para jugar con el universo colectivo sonoro que muchos de nosotros albergamos desde que descubrimos a los californianos en una cinta cassette de gasolinera en un viaje veraniego por el sur de nuestra geografía…

El artista invitado para este Día de la Música no podría ser otro que Miguel Ángel Escorcia, que parece que estos últimos meses no para: la reciente reunión con Los Swingers o sus conciertos al frente de CatClub siempre dejan tras de sí el rastro del rock auténtico de querencia añeja. Uno de los nombres indispensables de la música rockabilly (recordamos a Blue Moon o a los mismísimos The Swingers que lideró a finales de los ’80) más allá de las fronteras valencianas.

Una gira, la de The Beach Boys, que sigue rodando y mutando y que transcurrió paralela a aquella otra del con Brian Wilson todavía sobre el escenario y (medio) escondido tras su piano. Con una formación que no cuenta entre sus filas ni con el propio Wilson ni con Al Jardine (que sí giraron juntos con “Pet Sounds”), la verdadera fuerza de esta gira radica en las composiciones que singularizaron el sonido Beach Boys, y qué mejor que celebrar el Día de la Música con la única expectación que ella genera, lejos de caras conocidas o egos cinematográficos. Una nueva oportunidad de subirse al engranaje que ha funcionado durante más de 50 años (los 50 años, esa conmemoración que ha traído de vuelta también a The Zombies, por ejemplo).