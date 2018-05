El Arenal Sound anuncia a James Blunt y al finalista de Operación Triunfo 2018 Alfred García El festival de música se celebrará del 31 de julio al 5 de agosto EFE Castellón Miércoles, 9 mayo 2018, 14:16

El festival Arenal Sound ha dado a conocer hoy nuevos nombres para el cartel de su edición de 2018 para la que se han agotado las entradas hace 3 meses y entre los que destacan James Blunt, Azealia Bank y Alfred García.

Según han informado en un comunicado fuentes de la organización, el festival, que se celebrará del 31 de julio al 5 de agosto, todavía anunciará en las próximas semanas nuevas incorporaciones.

El británico James Blunt alcanzó la fama mundial en 2005 con el hit 'You Are Beautiful', que llegó a lo más alto y encabezó las listas de ventas durante meses. Desde entonces ha sabido mantenerse con grandes éxitos como '1973' o 'Goodbye My Lover' y el pasado año publicó su nuevo disco 'The Afterlove'.

Azealia Banks estuvo hace cuatro años en Burriana y este próximo verano regresa al festival para presentarnos su último single, 'Anna Wintour', con el que se está ganándose de nuevo la confianza de público, crítica y compañeros de profesión.

La joven banda The Vamps llegará por primera vez al Arenal para demostrar a su legión de seguidores, que se cuentan por millones, todo su talento sobre el escenario con los hits que les hicieron alcanzar la fama internacional y los últimos singles publicados, como 'Hair Too Long'.

Alfred García es uno de los finalistas de la última edición de Operación Triunfo y uno de los concursantes con mayor proyección. Se ha dejado ver últimamente con artistas como Santi Balmes o Carlos Sadness y además, este próximo sábado representará a España en el festival de Eurovisión junto a Amaia, la ganadora del concurso.

Rels B es uno de los artistas urbanos más destacados del momento, con millones de reproducciones en YouTube y miles de seguidores que seguro disfrutarán de su concierto en Burriana; David Otero, antiguo integrante de la formación El Canto Del Loco, también estará en el Arenal.

Se incorporan también los sevillanos Full, los DJs Elyella, Viva Suecia, Delaporte y «no faltarán un año más para terminar la fiesta a lo grande The Zombie Kids, Ley DJ, Sandro Ávila, Brian Van Andel, GoMad! & Monster o Subshock &Evangelos.

Otros como Innmir o Nation lo harán por primera vez. Y se completa la tanda de confirmaciones con Kuve, El Tío La Careta, Vendetta, Frida, Six To Fix, King Kong Boy, los ganadores del concurso Vodafone Yu Music Talent Zazo & Gxurmet y los mexicanos Zoé.