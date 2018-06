Andrea Motis: «Como no tiene repercusión, el jazz no llega a los jóvenes» Andrea Motis. / Carlos Pericás La trompetista, que actúa mañana en la Rambleta, es consciente de que «rompe estereotipos» en este estilo musical MARTA BALLESTER Miércoles, 6 junio 2018, 00:40

valencia. Con 23 años se ha convertido en el símbolo del jazz español en el mundo. Tiene 7 discos, giras internacionales y mañana aterriza en la Rambleta para dar un concierto con Joan Chamorro Quartet dentro de Momentos Alhambra/Valencia Distrito Sonoro

-¿Cómo es un concierto de Motis?

-Una mezcla de jazz clásico con otros estilos, como el brasileño, que es el reto del nuevo disco que publicaremos en 2019. Hay mucha improvisación porque a pesar de mi edad llevo nueve años tocando en el grupo.

-¿El jazz es un género olvidado por las nuevas generaciones?

-Como no tiene repercusión no llega a los jóvenes y se escucha otro tipo de música. Aunque con la moda 'vintage' está volviendo el jazz a más espacios y hay más aspirantes que nunca a tocar el género. Ojalá yo contagie mi pasión al público del futuro.

-¿Qué poder puede tener el jazz en una actualidad tan convulsa?

-Es una forma de expresión muy abierta que une a personas de diferentes gustos e ideas. Mezcla diversas culturas. Pienso que hay jazz para cualquier persona porque se ha fusionado con el rock, el latin, el pop... Por eso une y abre la mente a conocer cosas nuevas y eso siempre es positivo para la sociedad.

-¿Entiende cantar sin trompeta?

-Para nada. Están solapados. Tocar la trompeta me ha dado muchas cosas por hechas con la voz. La gente me dice que canto igual que toco. Las veo muy conectadas, que aportan cosas diferentes, pero que se retroalimentan. Diría que no sé cantar sin mi trompeta. Sin ella en mis conciertos me siento coja. Estoy acostumbrada a trabajar así.

-Como cabeza de grupo, ¿reivindica el jazz en femenino?

-Todavía no soy consciente de la magnitud que tiene el jazz en femenino, porque me nutro de los clásicos que tradicionalmente han sido hombres. Pero sé que siendo mujer y tan joven rompo todos los estereotipos del jazz. Es cierto que mis grandes influencias de hoy son mujeres. Estamos pisando fuerte. Si sigo cogiendo más nivel podré convertirme en referente que rompa ciertos prejuicios.

-¿Cómo ve su futuro en la música?

-Ojalá esté como ahora, viviendo de la música que me gusta.