Alejo Stivel: «Soy argentino, pero tengo el ego muy domesticado» «Cuando uno es joven tiene el instinto animal desbocado» / E.C. «Si existiera una universidad del rock and roll, podría decir que fui buen alumno y conseguí el título 'cum laude'» ALVARO SOTO Domingo, 17 septiembre 2017, 21:13

El chico que tocaba un rock and roll en la plaza del pueblo es ahora un madurito interesante que quiere volver a saltar en el escenario. El argentino Alejo Stivel (1959) saca disco tres décadas después de Tequila, un tiempo que ha dedicado a producir, con éxito, a muchos de los grupos y solistas nacionales. «Pero si los Rolling Stones, que podrían ser mis padres, siguen tocando, ¿por qué no yo?», se pregunta esta leyenda de la música española.

- 30 años no es nada...

- Febril la mirada... (risas). Para mí, es una gran noticia sacar disco. Durante estas tres décadas he hecho algo parecido, ser productor, pero no lo mismo, y el regreso resulta complicado, aunque no doloroso. Mientras preparaba el disco a veces pensaba: '¿Cómo se hacía esto?'. Tenía la inspiración, pero me faltaba el oficio. El tiempo pasa tan rápido...

- Su nuevo trabajo se titula 'Yo era un animal'. ¿Autobiográfico?

- Sí, pero con sentido del humor. Yo era un animal en cuanto a comportamientos. Cuando uno es joven tiene el instinto animal desbocado y los años te van dando aplomo y perspectiva. Todos llevamos un animal dentro.

- En su caso, un animal que bebía, se drogaba y tenía mucho sexo.

- Digamos que he cumplido todo el decálogo del rock and roll a rajatabla y con persistencia. Si existiera una universidad del rock and roll, yo podría decir que fui buen alumno y conseguí el título 'cum laude'.

- Con 18 años era el cantante de Tequila y lo tenía todo...

- En Argentina lo llamamos 'cumplir el sueño del pibe'. Cuando vine a España, me apunté al colegio y al poco tiempo comencé en la banda. Y entonces, cuando me pasaba a saludar a mis amigos, me decían: 'Nosotros vamos de Geografía a Matemáticas y tú, de Málaga a Sevilla para dar un concierto'. No hay nada mejor que ser joven, estar en una banda de rock y tocar con tus amigos. Yo lo hubiera hecho gratis y, sin embargo, me pagaban e incluso me pagaban mucho.

- Fueron una revolución en la música española.

- Alguien dijo que España estaba en blanco y negro y Tequila trajo el color. Con humildad lo suscribo. Pudimos transformar nuestra desgracia familiar y de país en algo interesante. Pienso que todo lo que nos ocurrió fue una compensación por haber sido arrancados de nuestro país y por el asesinato de muchos de nuestros familiares más cercanos en Argentina. Cada día de mi vida me siento afortunado porque he hecho lo que he querido hacer.

- Y después de Tequila, unos años sabáticos y comienza su etapa de productor. ¿Cómo lo vivió su ego?

- Pese a ser argentino yo tengo el ego muy domesticado. Mi adolescencia con Tequila fue tan brutal que el masaje del estrellato me llenó todas las necesidades de mi ego para dos vidas.