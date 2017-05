Axl y Slash, juntos pero poco revueltos en San Mamés

El concierto de Guns N' Roses en San Mamés tenía mucho de cita amorosa, de encuentro pasional que se había demorado veinte años: por un lado, decenas de miles de personas marcadas en su juventud por un puñado de canciones memorables, de esas que se hacen fuertes en el corazón a medida que uno envejece; por otro, unos tipos ya maduritos, que han triunfado en el reto de sobrevivir -con su historial, no siempre ha resultado fácil- y se esfuerzan en preservar la apariencia de antaño. Y, como en toda cita de tanta carga emocional, no faltaban las incómodas dudas de fondo, empezando por la más inmediata: ¿se presentarían a la hora fijada? Porque una cosa es aguardar dos décadas a que se cumpla un sueño, apurando las reservas de confianza, y otra muy distinta es añadir media hora a la espera cuando ya se está con la miel en los labios.

Hubo suerte: Guns N' Roses, que antaño habrían ganado cualquier campeonato mundial de informalidad, salieron al escenario con puntualidad de concertista clásico. Eso sí, por mucho que se hayan reformado, se esforzaban en cuadrar su estampa con la de aquellos viejos 'posters': Axl, con camiseta de Harley Davidson, camisa de cuadros atada a la cintura, pulserazas, cadenazas y gafas de sol; Slash, con pantalones de cuero, chistera, gafas y pañuelo colgando en el culo. Arrancaron con la andanada habitual de 'It's So Easy' y 'Mr. Brownstone', dos temas de su primer álbum, y a partir de ahí se atuvieron al repertorio previsto, con un primer punto álgido en el cuarto tema, 'Welcome To The Jungle'. Ahí se emocionaron todos sus públicos, porque un grupo tan transversal como Guns N' Roses tiene varios nichos a los que contentar: los 'heavies' curtidos en mil batallas se codeaban con personas que no habían acudido a ningún concierto en años, emocionadas por estar saldando una dolorosa deuda de la adolescencia. Eso sí, el hechizo del tiempo recuperado se echaba a perder en cuanto les cobraban siete euros por una caña. Pasado a pesetas imponía todavía más.

Axl correteaba y subía y bajaba escaleras, quizá no con aquella agilidad de corzo de los montes que exhibía en sus buenos tiempos, y de vez en cuando desaparecía del escenario y se cambiaba de atuendo, mientras Slash se dedicaba fundamentalmente a sacarle chispas a la guitarra, como en el solo aflamencado de 'Double Talkin' Jive'. Al vocalista y el guitarrista, reñidos durante tanto tiempo, no resultaba sencillo contemplarlos a la vez en la pantalla gigante. Así a ojo, si un campo de fútbol mide cincuenta metros de ancho, Axl y Slash se colocaban muchas veces a veinticinco el uno de otro, repartiéndose el puesto central con disciplina contractual.

El sonido, terrible en los primeros temas, fue mejorando a medida que avanzaba el concierto. No faltó el tributo al recién fallecido Chris Cornell, con el 'Black Hole Sun' de su banda Soundgarden, pero los temas con los que el público se vino arriba y alzó puños y teléfonos fueron clásicos de Guns N' Roses como 'You Could Be Mine' o su versión de 'Live and Let Die'. También desencadenó la locura, y eso es algo que no ocurre tantas veces, la presentación de la banda después de 'Coma', con ese momento simbólico en el que Axl pronunció el nombre de Slash y se retiró para que el guitarrista se luciese en su solo.

Su adaptación de la banda sonora de 'El Padrino' dio paso a 'Sweet Child O'Mine', otra de las cumbres emocionales de la velada, de esas en las que se veía al público arrojarse temerariamente por el tobogán del recuerdo. Y en 'November Rain', con Axl al piano y el solo incendiario de Slash, incluso se sacaron a relucir los mecheros, para celebrar el éxito de esta cita a la vez juvenil y crepuscular.