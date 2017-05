«El público te hace avanzar. Yo he pinchado para dos generaciones»

No es un nostálgico porque, afirma, ha sabido reinventarse. El 'dj' valenciano José Díaz celebra 25 años en la música electrónica defendiendo su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Ha pasado del vinilo a las plataformas digitales. Vivió el auge y la caída de la Ruta del Bakalao y, de nuevo, vuelve a ver como los clubes y las discotecas se llenan de amantes del género. Porque Díaz, además de un superviviente de las cabinas, es también productor, fundador de su propio sello discográfico y organizador de eventos.

- Después de 25 años pinchando, ¿se considera un superviviente? ¿Cuál es la receta para mantenerse pese a los cambios en la industria?

- La palabra es adaptación. Pura y dura. Me considero un superviviente pero porque me lo he ganado. He sabido adaptarme. Todo cambia. En los años 90, cuando yo empecé, había un tipo de música concreta, una forma de vestir, y una forma de vivir y sentir la fiesta. Lo que era el bakalao, pasó a estar en decadencia. Vinieron nuevos estilos. Antes no había internet. Íbamos a una tienda de música, donde había cientos de vinilos y estabas toda una tarde oyendo música para elegir. Viene el CD, el mp3, empiezan a haber páginas donde descargarte músicas, nuevos ritmos... Yo supe dar ese paso y decir: esto se está acabando. ¿Si ya no hay vinilos por qué voy a seguir pinchándolos? A mí me encantan las nuevas tecnologías, hay que usarlas.

¿Y cómo se reinventa un 'dj' y, a la vez, no pierde la esencia?

El camino te lo marca el público. Yo he tocado para dos generaciones. Llegas a la pista de baile y tienes que ver lo que quiere la gente. Lo que no puedes perder es lo que yo llamo la 'psicología de pista'. Esta industria es como un tren, el que no lo ha cogido, pues se ha quedado detrás. ¿Cuántos 'dj's hay de mi quinta que están aferrándose con uñas y dientes para no caerse del mercado? Lo están porque no supieron adaptarse en su momento y avanzar.

¿Un 'dj' tiene que lidiar a los prejuicios y mitos asociados a la noche? ¿Ha cambiado la mentalidad en estos 25 años?

No ha cambiado. La gente relaciona música, discotecas y noche con alcohol, drogas y descontrol. Pero el alcohol, las drogas y el descontrol puede existir en un despacho, en un gabinete o en una sala de urgencias. Tenemos el 'san Benito' colgado por el hecho de trabajar en la noche.

¿Cómo es el día a día de un 'dj'?

El de José Díaz es muy cómodo. Por ejemplo, trabajo los fines de semana. Entre semana, no tienes que cumplir un horario para fichar. Pese a eso, siempre tenemos que hacer un trabajo secundario que es producir, sacar temas y estar en boca de todos los pinchadiscos. Estoy en el estudio, miro música para saber nuevas tendencias. Yo me informo mucho, tiro mucho de Internet.

¿Es de los nostálgicos de la Ruta del Bakalao?

Rotundamente no. La ruta fue un movimiento cultural y musical que, como todas las modas, empezó y terminó, quedó en el olvido. Aunque siempre hay algunos resquicios. Me gusta recordarlo porque mi vida artística empezó ahí. Pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. Siempre para adelante.

¿Hay un cierto auge de la música electrónica en Valencia

Lo notas en todos los eventos que hay de más. Sobre todo, gracias a los festivales y a las promotoras. El Medusa Sunbeach, por ejemplo, ha avivado la llama de algo que se estaba hundiendo, todo por los cambios musicales. De hecho salas que no ponían música electrónica han vuelto a hacerlo.

Culturalmente, ¿hay aceptación para el 'dj' y la música electrónica en Valencia? ¿Está al nivel de otras disciplinas?

Es difícil. Es verdad que la profesión está mejor valorada. Aunque hoy en día cualquiera puede ser un 'dj' con un ordenador. Pero eso es un 'pone músicas'. Parece que está cambiando la percepción porque hay profesionales del sector que aparecen en la lista Forbes.

- Un balance de estos 25 años.

- Si volviera a nacer volvería a ser 'dj'. Con eso lo digo todo.