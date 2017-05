Pocas voces son tan reconocibles como la de la valenciana Sole Giménez. Sin embargo, en su nuevo álbum cede el protagonismo a 'Los hombres sensibles' -nombre del álbum- que le acompañan en esta nueva aventura. Se trata de músicos como Víctor Manuel, Dani Martín, Pedro Guerra, Antonio Carmona, Teo Cardalda, Carlos Goñi, Mikel Erentxun, David de María, David San José, Edgar Oceransky y Chabuco. «Ha sido muy fácil trabajar con ellos. Todos accedieron desde el primer momento», confiesa a LAS PROVINCIAS.

Este homenaje musical, cuyo primer single 'Mi mapa del Mundo' con Carlos Goñi se conoció hace unas semanas, no sólo tiene tintes feministas de una cantante que se considera una «guerrera», sino que, además, rinde tributo a esos hombres sensibles que son «los que menos voz tienen en la sociedad». «Parece que triunfa lo testosterónico. Pero no se habla de que la mayoría de los hombres tienen una gran emotividad. Por eso, a través de ellos, el mensaje es más contundente. Al final, lo que hay que reivindicar es que en la música no hay sexos, hay personas, y todos tenemos ganas de expresarnos», asevera.

Hace relativamente poco tiempo pasó por el programa de La Sexta 'A mi manera'. Allí coincidió con Erentxun, Carmona y De María, pero también con Marta Sánchez, Nacho García Vega y el desaparecido Manolo Tena. «Allí surgió la idea. Sentí el gustillo. Hay muchos artistas en este país a los que no se les da la importancia que merecen. Yo quería hacerles partícipe de este proyecto. Los invité a que compusieran canciones y después, pues nos las cantamos juntos. Entendieron desde el primer momento el proyecto. Me han dejado sus temas en mis manos», asegura. Otras letras son de su casecha. «Me visitan canciones, las llevo en mi cabeza», dice.

Se considera una superviviente de un sector, el musical, que le ha obligado a reinventarse. Es sincera con lo mucho que ha cambiado la industria. «Parece que hemos pasado de vivir en la tierra, en un ecosistema muy bueno, a vivir en Marte. No hay autores ni creadores. Es difícil acostumbrarse a este nuevo hábitat. De internet, por ejemplo, se ha hecho un uso lamentable. Es triste. Todos los que estamos en el disco somos supervivientes. Nos hemos reinventado», manifiesta. Y cuenta la verdadera realidad: «este disco lo he grabado en mi casa. Es una prueba de como ha cambiado todo». Lo presentará el próximo 7 de junio en el Olympia.

La artista es, además, miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC), lo que le permite «tener más información de lo que ocurre en la región». «Lo que pasa es que llegamos a lo que llegamos», reitera.