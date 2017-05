La Primera Dama del soul de Houston visita Valencia

Hace unos días veíamos sobre el mismo escenario a otra de las mujeres que, en un segundo plano, ha ido construyendo la historia sonora del soul, del r’n’b, del funk,… Martha High. Desde Houston Trudy Lynn se prepara para una gira por nuestro país que la llevará a 9 localizaciones distintas. El próximo miércoles 24 de mayo pasará por el 16 Toneladas de Valencia con el sabor de “I’ll sing the blues for you” (Connor Ray Music, 2016), su último trabajo y el tercero en 4 años. A sus espaldas, trabajos como su primer y tardío “Trudy sings the blues” (1989) o “Here comes Trudy” (1996). Una Primera Dama que en realidad pasó hace mucho tiempo a compartir el reinado de las grandes damas de la música y, en concreto, del soul y blues. Las puertas del 16 Toneladas se abrirán a partir de las 21.30h y las entradas anticipadas podéis adquirirlas en Movingtickets a 12 € y ya en taquilla a 16 €.

Trudy Lynn

Si hay algo que homogeniza voces como las de Trudy Lynn, Gwen McCrae, Viola Baker, Louise Vant, Maika Edjole, Koko Taylor, Big Mama Thornton o Etta James, es esa carga personal y emocional que cada una de estas intérpretes incorporaba a cada una de sus actuaciones. Trudy Lynn es una de estas trabajadoras de la música que lleva prácticamente toda su vida subida a los escenarios y llevando su propuesta de un lugar a otro del mundo. Sin embargo, siempre han recorrido un trayecto mucho menos visible que el que tuvieron que afrontar otros coetáneos. No os desvelamos nada nuevo, la verdad. Sin embargo, la energía de nombres como Trudy Lynn y ese continuo afán de seguir aportando emoción a la música es lo que las hace únicas.

A Lee Audrey Nelms, en su niñez y adolescencia, le llegaban los sonidos del blues de Houston. Y como parte de ese guión que estamos cansados de ver, escuchaba a nombres como Joe Hinton tocar siempre desde la distancia, fuera de esos locales de blues. Esa primera parte de su carrera se desarrolla entre las actuaciones en su instituto y más adelante en los clubs de la ciudad. No se encerró en un estudio a grabar hasta 1989, pero a partir de entonces fue editando un amplio catálogo de títulos (una media de disco cada dos años).

Trudy Lynn

Su último trabajo llega tras el fallecimiento de su hijo y bajo el abrigo del armonicista de blues Steve Krase y de la compañía en la que había editado sus discos, Connor Ray Music. Un trabajo sólido, en el que reinterpreta temas de Big Mama Thornton (“Alright baby”, Lowell Fulson (“Black Night”), Mel Tillis (“Honky Tonk Song”) o Memphis Minnie (“World of trouble”). 10 temas en los que el blues extiende una alargada sombra bajo la armónica de Steve Krase y en los que Trudy Lynn consigue manejar a la perfección todo tipo de emociones. Las que apelan a la sexualidad escondida entre las partituras de “Down on bended knee” (de Johnny Copeland) o ese “Thru Chasin’ you” de propia composición que coquetea con el funk. Trudy Lynn es uno de los nombres a tener en cuenta si repasamos los últimos 40 años de la historia de la música negra en EEUU. Una voz más que adaptada al blues y repleta de giros, de la precisa exposición para no recargar la interpretación.