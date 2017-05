The Wellingtons, los mesías del bubblegum-pop

Vuelven y lo hacen con un nuevo disco. Ya echábamos de menos la energía de Zac Anthony (guitarra) y de Kate Goldby (bajo), ese tándem de “frontmusics” que están al frente de The Wellingtons. 5 años después de “Hey hey” (Thistime Records / Rock Indiana, 2012) llega “End of the Summer”, un disco que llega (paradójicamente) antes del verano. El paradigma del bubblegum pop mancillado con dejes punk y con toda la potencia del power-pop. Una formación que en directo emana buen rollo y que consigue seducir a los neófitos en sala. El domingo 21 de mayo se subirán al escenario del Loco Club a partir de las 21h y las entradas podéis adquirirlas de forma anticipada a 10 € en Notikumi o en taquilla a 15 €. Y para los socios del Loco FanClub, es gratis.

The Wellingtons en Valencia / Miguel Ángel Mengó

Desde Australia como base de operaciones. A Zac Anthony y Kate Goldby se unen Anna Dobbyn (teclado), David Kleynjans (batería), Koki Asano y Luke Godeassi (los dos guitarristas) y vieron como algunos de los cortes de su primer trabajo (“Keeping up with The Wellingtons”, 2005) se colaron en la serie “Cómo conocí a vuestra madre”. A partir de ahí han ido dando forma a su forma de entender y transmitir el pop. Ya sea con todos los aditivos empalagosos en su modo bubblegum, con la rabia punk que siempre han admirado de The Descendents o con ese power-pop en el que parecen instalados indefinidamente. 5 trabajos y un EP y un puñado de canciones bien esquematizadas para llegar sin fisuras y conquistar al público. Si a eso se le suma la energía de cada uno de sus conciertos, ya tenemos la conjura perfecta para invocar al bolo perfecto.

Con “End of the Summer” llegan 11 canciones resplandecientes como “Make it better”, “1963”, “Not getting what I want” o “Please be nice”. Un trabajo en el que hay un evidente trabajo de empastado de voces, tanto las principales como las secundarias, como en el tema que da título al disco. En un balanceado cuidado en el que las armonías juegan un papel más importante que en trabajos anteriores.Y ojo, que dado el tiempo que ha pasado entre este disco y su anterior referencia, no se asegura que vayan a retomar un ritmo más regular; la excusa perfecta para no dejar pasar a The Wellingtons en esta gira.