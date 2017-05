El Festival de Les Arts, al detalle (I)

La burbuja festivalera sigue en pleno auge pese al vaticinio de su pronta explosión. Seamos realistas, los festivales españoles siguen siendo la mayor realidad del consumo de música en nuestro país; mientras tanto el circuito de salas durante el año sigue acusando dolencias y síntomas con un lacerante diagnóstico. Low, FIB, Arenal Sound o el San San son los nombres de las citas musicales que refuerzan la significativa cuota de representación de el mapa festivalero de nuestro país. El Festival de les Arts encontró en la misma ciudad de Valencia un lugar dónde dar cabida a un nuevo plan musical que aspiraba a ser cita ineludible, un espacio único que marcaría su diferencia y singularidad; la Ciutat de les Arts i les Ciències ya es por mérito propio otro espacio más dónde disfrutar de la música en directo al aire libre, tras tres años de vida la organización ha conseguido ser referencia dentro del complejo maremágnum en el que nos hayamos inmersos. El cartel de este año, como viene siendo su práctica habitual, ha ido presentándose en sendas tandas de confirmaciones. A falta de algunos nombres realizamos un pequeño análisis de las bandas anunciadas hasta la fecha.

The Vaccines

The Vaccines

La carrera de los británicos The Vaccines sigue la línea ascendente en cuánto a reconocimiento mediático que les marcó desde sus inicios (NME los anunciaba como "The Return of the Great British Guitar Band"). Formados en Londres en el año 2010 por Justin Young en la voz y la guitarra, Freddie Cowan a la guitarra, el islandés Arni Arnason al bajo y Pete Robertson en la batería (actualmente fuera del grupo), debutaron con “What Did You Expect From The Vaccines?” fue su álbum debut con el que rápidamente alcanzaron el disco de platino. Actualmente siguen girando con su último trabajo (y tercera entrega) del año 2015 "English Graffiti", donde hay una balanza entre medios tiempos, pop más efectivo y su faceta más cargada de vigor y celeridad. Sin duda, una banda hecha a medida de los parámetros estéticos y musicales del panorama festivalero.

Jake Bugg

Jake Bugg

El joven (y también británico) Jake Bugg también alcanzó gran éxito desde su primer disco homónimo con tan solo 18 años (Mercury Records, 2012). Lo que destilaba en esta primera entrega era un sonido heredero del pop-rock británico (The Beatles, Kinks, Donovan...) y folk (Bob Dylan) sin más intenciones que mostrarlos con frescura y naturalidad. Tres años después de su último trabajo regresa con "On my one", trabajo que concentra sus influencias iniciales (blues, country, folk) con canciones con un toque más indie, pop o el hip-hop. Una curiosa amalgama con un difícil empaque y cohesión aunque no resta en nivel de calidad.

Fangoria

Fangoria

Con una trayectoria que recorre casi tres décadas, Fangoria, el grupo formado por Alaska (voz) y Nacho Canut (teclados y bajo), son un referente de la música electrónica (más festiva) de nuestro país. "Electricistas", "No sé qué me das", "Retorciendo palabras", "Ni tú ni nadie" o "Dramas y Comedias" ya son éxitos guardados en la memoria colectiva. Su octavo álbum "Cuatricromía" alcanzó el disco de oro en España. El año pasado estrenaban su nuevo trabajo "Canciones para robots románticos", siendo su canción de presentación "Geometría Polisentimental". Sus últimos trabajos, además, están marcados por el trabajo junto a Guille Milkyway, un encuentro que tardó en explotar y que aúna el dramatismo de las letras de Milkyway con la esencia bailable de Fangoria.

Digitalism

Digitalism

Digitalism es un dúo alemán de música electrónica, fundado en 2004 en Hamburgo, Alemania. Compuesto por Jens "Jence" Moelle y por Ismail "Isi" Tüfekçi, han lanzado cinco singles hasta la fecha: "Idealistic", "Zdarlight", "Jupiter Room", "Pogo" y "Second Chance". Jens explica las canciones de Digitalism como simples capítulos de una compleja novela sobre la interacción social y la atracción. Han remezclado canciones de Daft Punk, Tiga, Klaxons, White Stripes,Monk, Depeche Mode, Cut Copy, y muchos otros, entre ellos una re-edición de "Fire in Cairo" de The Cure (titulado "Digitalism in Cairo"). Sus pistas y remixes se pinchan por DJ's de todo el mundo. Disfrutaremos de su concierto en formato live y de sus más de 10 años de éxitos.

Kakkmaddakakka

Kakkmaddakakka

Tras una década ofreciéndonos hits rompepistas como "Forever Alone" o "Touching”, incendiando los grandes escenarios de festivales por medio mundo, ofreciendo declaraciones políticamente incorrectas y revolucionando los modales de la escena indie-pop, KAKKMADDAFAKKA vuelven a la carga. Y lo hacen con un maravilloso nuevo trabajo llamado "KMF", publicado en febrero de 2016, donde levantan ligeramente el pie del acelerador para disfrutar –todavía más–del trayecto. Los guardianes de la fiesta y del descontrol sobre el escenario prometen sorprender a los asistentes. Quedáis avisados.

Iván Ferreiro / Amalia Yusta

Iván Ferreiro

"Casa" es el sexto trabajo del gallego, trata sobre la realidad, la soledad, la libertad y la importancia de la amistad. Sus veinte años sobre los escenarios, tanto en solitario como al frente de Los Piratas han dado como resultado un disco de letras reflexionadas, acompañadas de encandiladoras melodías. Iván Ferreiro vuelve a confiar de nuevo en la producción de Ricky Falkner y se rodea de numerosos amigos para dar vida a las 12 canciones que encierran los muros de "Casa". Colaboraciones como Martín Perarnau de Mucho, trabajo codo a codo con su hermano Amaro Ferriro o letras escritas a la libertad junto Leiva. Un trabajo fantástico, delicado, sin prisas para que puedas disfrutar de baladas como: "Farsante" o "Tupolev", a la vez que arrolladores temas potentes como "La Otra Mitad" o "Los Restos del Amor". Su paso por el festival seguro que dará buena cuenta de su ya dilatada colección de canciones. Emoción y actitud a raudales.

Sidonie / María Carbonell

Sidonie

Los catalanes Sidonie ya llevan dos décadas haciendo gala de su profesionalidad, disfrute sobre las tablas y fe absoluta en su trabajo. A finales del año pasado publicaron su último trabajo "El peor grupo del mundo", un disco que funciona como un beso en los morros de la música pop según la banda: “Igual que puedes hacerle una declaración de amor a tu chica, esta es una declaración al pop: Hey, pop, nunca te lo había dicho pero te quiero”, explica Marc Ros, cantante y compositor principal. Su presencia en el cartel será el paso a la bacanal con el directo más divertido y descarado del festival.

La Casa Azul / Amalia Yusta

La Casa Azul

El proyecto de Guille Milkyway, tras una temporada de silencio, vuelve con fuerza tras el lanzamiento de “Podría ser peor”, single de la mano de Elefant Records que constituye la promesa de un nuevo álbum que podría estar disponible a lo largo de este año. Tras una gran presencia mediática y en festivales y salas de todo el país, es presumible que el exitoso aprovechamiento del adn musical del barcelonés (que repite la fórmula de pop luminoso y hedonista con marcadas influencias de la música disco y electropop), le pueda otorgar de nuevo un éxito más que merecido para convertirse de nuevo en esa canción imprescindible que no debe faltar en cualquier playlist o fin de fiesta que se precie.

Fuel Fandango / Amalia Yusta

Fuel Fandango

Nita y Ale Acosta llegarán al Festival de les Arts con un nuevo trabajo que incidirá en los aspectos más electrónicos de la banda, sin dejar de lado otros estilos que han ido amasando en su propuesta como las raíces flamencas. El resultado es el tercer álbum de Fuel Fandango,"Aurora", que por primera vez cuenta con colaboraciones especiales. La puesta en escena de Fuel Fandango siempre consigue conectar con el público, y en esta ocasión no será para menos. No se trata de una banda que se deje ver mucho por la Comunitat fuera de festivales, así que aprovechad la oportunidad. Una propuesta atractiva, elegante y entregada con capacidad de sobra para atraer al público y dejarse llevar con su música.

Sensible Soccers

Sensible Soccers

Desde las zonas más rurales del norte de Portugal vienen Sensible Soccers, un grupo que conjuga melodías intensas bajo mil capas de dulce electrónica. Sus largos pasajes oníricos nos harán balancear lentamente nuestra cabeza de un lado a otro hasta entrar en estado de hipnosis. "Villa Soledade" es la última referencia editada por los portugueses. Conceptualismo electónico para una arriesgada apuesta del festival. Te gustarán si te gustan Dj Shadow, Massive Attack o Boards of Canada.

Was

Desde 2002 año que nacieron los bilbaínos Was no han hecho otra cosa que evolucionar en un sonido que va entre el funk, el rock o el dance. Una buena dosis de rock bailable que derivó en un sonido más psicodélico en su álbum "Day" (Mushroom Pillow, 2013) . Cambios de nombre mediante pero siempre con la constancia y el trabajo bien hecho por delante, el año pasado publicaron su última referencia "Guau Ama", una inmersión en la electrónica macerada en esta ocasión con elementos del folklore vasco como la txalaparta, los bertsolaris y los irrintzis.

león Benavente / Susana Godoy

León Benavente

Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú tras el EP "Todos contra todos", publicaron su primer LP homónimo en el año 2013. En aquel momento marcaron la revolución del pop nacional, llenando en todas las salas y festivales nacionales. Un sonido pop-rock con cortes de intensidad épica y unas letras sugerentes y punzantes que se convirtieron en himnos generacionales. Un éxito que subió como la espuma y aún sigue latente; la experiencia de los miembros de León Benavente (Nacho Vegas, Tachenko o Schwarz) en anteriores formaciones se encontraron en una banda con un sólido directo y el don de conectar a niveles álgidos con su público. Tres años después publicaron "2" (Warner /Marxophone, 16), un trabajo que madura su sonido y vuelve a dejar descargas de alto voltaje. Su directo, de los más rabiosos y comprometidos del panorama musical.

La Habitación Roja / María Carbonell

La Habitación Roja

La Habitación Roja, la banda más representativa de nuestra tierra dentro del panorama nacional , cuenta con más de dos décadas a sus espaldas. Una carrera de fondo definida por la constancia, el talento y la honestidad que les ha llevado a engrosar su público y a cosechar un meritorio éxito. Tras un año recorriendo las salas de nuestro país, con una mayor presencia en festivales (Low, FIB o Pulpop) y cruzando el charco para tocar en México y Chile, la banda va agotando sus últimas fechas dentro del circuito de salas. “'Sagrado Corazón' es un álbum lleno de hits hechos desde y para el corazón de gente romántica y sin complejos”, así reza la máxima con la que muestran su décimo trabajo de estudio. Una apasionada declaración de intenciones que muestra la esencia de unas canciones que se han ido convirtiendo en verdaderos himnos generacionales; la evocación de unos fotogramas vitales impresionados en centelleantes retinas y henchidas entrañas que permanecerán indemnes con el paso del tiempo.

Maga / Susana Godoy

Maga

15 años de historia dan para muchos recodos en el camino, y la banda sevillana Maga decidió en diciembre de 2014 bajar las barreras y tomarse un descanso que en aquel momento tenía incierto futuro, pero que en ocasiones es necesario. “La simiente de Maga no estaba muerta, solo exhausta, reclamaba una cura de sueño. De tiempo. De distancia. De silencio”. Pocos grupos han conseguido despertar las emotividades líricas de tan amplio público aunando diversas atmósferas, entre lo onírico y lo deliciosamente terrenal, para llevarlas a un sendero familiar en el que la mitología, un rico universo simbólico y los territorios del amor se ven hollados con su extrema sensibilidad. Tras un año del anuncio de su separación regresaron los sevillanos Maga, una de las bandas clave en el panorama nacional de los últimos 15 años. Comenzaba así la tercera etapa en el derivar vital y musical de los sevillanos que se ha visto materializada en su último álbum de estudio "Salto Horizontal".

Apartamentos Acapulco

Apartamentos Acapulco

Desde Granada tendremos a Apartamentos Acapulco, una banda que publicó en el año 2015 sus dos primeros Ep's, consiguiendo un alto grado de reconocimiento por sus oyentes. El año pasado vio la luz su último trabajo, el Ep "Justo y necesario". El fundamento que sustenta su sonido se presenta como un sólido bloque compositivo integrado por unos instrumentistas de altura. Un corto recorrido pero con una clara dirección orientada a experimentar la música como un proceso creador de atmósferas envolventes. Sus paisajes sonoros saltan de una calma inquietante al ruidismo con facilidad, y se dibujan con cuidado, elegancia, y colores oscuros, convirtiéndose en fondos perfectos de los amantes del sonido de Slowdive, Galaxie 500, Jesus and Mary Chain y Los Planetas, entre otros.

Varry Brava

Varry Brava

De 'Safari Emocional' (Hook Ediciones Musicales, 2016) es el último trabajo de los murcianos Varry Brava. Un nuevo sonido, un concepto más amplio, una etapa más que ilusiona. Sin duda aportarán un tono festivo y bailable. Su mezcla de música disco, canción italiana y pop español más vintage es áltamente efectiva en determinados contextos y a ciertas horas de la noche. Si a eso le sumamos el descaro con el que se mueven sobre el escenario (sobre todo su vocalista, Óscar Ferrer, que no para en ningún momento) y el desenfado y lo liviano de sus letras y su propuesta, aseguramos que dejarán bien alto su paso por el festival.

Luis Brea y el Miedo / María Carbonell

Luis Brea y el Miedo

Luis Brea y el Miedo acaban de publicar "Usted se encuentra aquí". El proyecto personal de Luis Brea que nace la necesidad de indagar en los pensamientos, las emociones y las "maneras de vivir" que han formado parte de su vida, ha tenido una evolución constante; con paso firme y constante han conseguido una solidez rotunda y con personalidad propia. Desde la sencillez y la honestidad, sus canciones se intensifican a través de una rocosa parte instrumental que brilla con la notable lírica con que Luis recorre lugares comunes que consiguen de forma irremediable una contagiosa conexión con su público. Su directo es un buen azote de energía y felicidad.

The New Reamon & McEnroe / María Carbonell

The New Raemon & McEnroe

Ricardo León (McEnroe) y Ramón Rodríguez (The New Raemon), dos de los músicos con más talento y personalidad de nuestro país, se aunaron en un ejercicio de maestría y complicidad sus cualidades sonoras en "Lluvia y truenos". Un disco maravilloso y personal con un cancionero que es un perfecto muestrario de dos universos sonoros que se complementan y engrandecen. El equilibrio delineado en pasajes que rozan la suavidad, refulgen, estallan, susurran... El paso de salir de su zona de confort suma el factor riesgo; un riesgo que se convierte en el fruto de una de las obras más sobresalientes del año pasado.

Hola a todo el mundo / Amalia Yusta

Hola a Todo el Mundo

Hace ya casi una década que Hola a todo el mundo empezaron a delinear ese universo mágico que es su música. Desde aquellos ensayos en casa rodeados de instrumentos nace un sonido próximo al folk con canciones de largo recorrido con una progresión que recorre diferentes estancias. "Away" producido por Luke Smith (Foals, Crystal Fighters), es el último trabajo de los madrileños. Pop cargado de intensidad con unas melodías orgánicas basadas en la obra de la poeta Emily Dickinson. Esta vez la música, la literatura, el diseño, la moda y lo visual se centran en la búsqueda de una personalidad propia y para colmo, funciona y consiguen dar a luz un disco brillante, luminoso y directo.

Barbott

Barbott

"Curves" el primer trabajo de los catalanes Barbott vio la luz el año pasado. Previamente editaron dos EPs producidos por Jaime Gº Soriano y Toni Toledo (Sexy Sadie) poniéndoles ya en el punto de mira y llevando su música en varios festivales y clubs del país. En "Curves" existe un claro predominio de sintetizadores y una brillante cobertura de guitarras creando unas canciones de extrema elegancia que sobrevuelan alto. Composiciones con un marcado tinte ochentero a base de sintetizadores melódicos. Un sonido tan cuidado que bebe de influencias de The Strokes o Artic Monkeys, en sus inicios. Una suerte de creación que atrapa en maravillosas atmósferas repletas de múltiples capas que hacen girar (para reiventarse) con creatividad.

Lígula

Lígula

Lígula es un homenaje a la intimidad de la música, a los principios, a unos pocos acordes de guitarra que se expandirán en todas direcciones hasta ser canción. Forman la banda Ignacio Fernández, Alejandro Elizalde, Borja Menéndez, Diego Ruiz, Carlos Valladolid, Saúl Omar y Guzmán Sánchez. Desde abril 2011 la banda se ha tomado su tiempo para madurar su sonido e intenciones, lo que se nota en su disco de debut titulado “Distant Stairs” que practica una suerte de folk-rock con tendencia a la épica.

Lost Tapes

Lost Tapes

Lost Tapes, es un dúo formado por Pau Roca (LHR y Litoral) y RJ Sinclair (Tokyo Sex Destruction e It’s Not Not). Guitarras, teclado y bases pregrabadas son suficiente maquinaria para desplegar sus canciones repartidas en singles, eps digitales y varios recopilatorios. Con un directo enérgico que plasma la buena sintonía de dos músicos que a través de sus carreras musicales se encontraron para empezar este nuevo proyecto que se inició con grabaciones caseras con el ordenador o simplemente ideas grabadas en notas de voz. De Pau nos quedamos con la elegancia de su guitarra y todos los detalles sonoros que aportó a través del teclado y esas bases que antes mencionábamos. De RJ destacamos esa actitud que ya destilaba en Tokyo Sex Destruction y su acalorada forma de tocar la guitarra, que construye la grandeza escénica de su directo.

Miss Caffeina

Miss Caffeina

Ha sido una de las bandas del año y siguen girando presentando su tercer álbum “Detroit”. Un trabajo que ha sido acogido muy bien por la crítica y sobre todo el público. La respuesta del mismo en cada uno de sus conciertos evidencia ese éxito. Después de un verano en el que han formado parte de los mejores festivales Miss Caffeina vuelve a la carga y han anunciado la continuación de la gira 2016/2017 por las mejores salas de España y regresarán a la Ciutat de les Arts i les Ciències para volvernos a hacer bailar con sus canciones.

Naranja

Naranja

Naranja es una banda madrileña formada en 2012. Desde el primer momento han estado girando por infinitud de salas, tanto dentro como fuera de Madrid. Formado por 4 estudiantes de música: Aníbal (guitarra y voz), Pablo (guitarra y voz), David (bajo y voz) y Alex (batería y voz) en el verano de 2015 grabaron su primer EP, "Toronto". Su sonido se define como "power-pop", melodías pegadizas, con una contundente base instrumental y un constante uso de armonías vocales, formando así un directo potente que atrapa.

Rural Zombies

Rural Zombies

Después del lanzamiento del EP "Stones", que tan buenas críticas ha cosechado durante este verano, Rural Zombies presenta su primer disco, de nombre "BAT". Este disco debut, además de los tres cortes de "Stones", contiene siete temas inéditos que de nuevo combinan los ambientes propios de pistas de baile y las guitarras envolventes, todo sustentado por una contundente base rítmica. Con este primer disco, la banda guipuzcoana promete dar mucha guerra y hacerse un merecido sitio en el circuito indie nacional.