El tenor Plácido Domingo reclama más educación musical para jóvenes

El tenor Plácido Domingo presentó ayer el concierto a beneficio de la escuela de música Reina Sofía, que dirigirá hoy en el Teatro Real, reclamando más educación musical para los jóvenes en España y celebrando la bajada del IVA cultural al 10%, el entender que «hay que dar facilidades».

«Sin querer meterme en política, hay que dar facilidades a la cultura y el IVA no puede ser demasiado elevado. Lo hemos sufrido durante años, no solo la música, también el cine y otros: en la política hay muchas cosas a tener en cuenta, pero la cultura es esencial», añadió.

Respecto a la educación musical, ha pedido introducirla en los centros de una manera «divertida», con juegos y explicando la historia de las sinfonías. «Nos ayudaría muchísimo en un mundo con una juventud desviada, de drogas y en donde se ha perdido el respeto a los padres y a la familia», alertó.

«Se puede enseñar de una manera divertida, acostumbrando al niño a aprender así. No es difícil y tampoco sería de un gran coste», agregó. En este sentido, apuntó a la «invasión de la música popular» frente a la clásica, que sitúa a esta última en una posición «inferior» para que sea conocida por los jóvenes. «Me refiero a la música popular, que también la hay buena y a mi me gusta. Pero por ejemplo, el rap es algo... y eso es lo que nos dan hoy. En los Grammy se llevan todos los premios los raperos, y lo que hacen es un recitado hablado, hablado y hablado: deberían darnos clases de gramática, pero no de música», criticó.

El concierto del Teatro Real correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela de Música Reina Sofía y contará con un repertorio de Mozart o Haydn. «Al principio pensé que sería un concierto sinfónico, pero luego me ofrecieron 'La Traviata' y me pareció buena idea», aseveró.