Posición de España en Eurovisión 2017. Horario de la actuación de Manel Navarro

Eurovisión 2017 se celebra el sábado 13 de mayo y La 1, TVE Internacional y RTVE.es conectarán en directo, a partir de las 21:00 horas, desde el Centro de Exposiciones de Kiev (Ucrania).

Manel Navarro, representante español en el certamen de la canción, actuará en 16ª posición con 'Do it for your lover', por detrás de Grecia y por delante de Noruega.

Veintiséis países participan en la gran final del Festival de Eurovisión 2017. Imri, de Israel, con su bailable canción 'I feel alive', abrirá un show en el que participarán, por este orden: Polonia, Bielorrusia, Austria, Armenia, Países Bajos, Moldavia, Hungría, Italia, Dinamarca, Portugal, Azerbaiján, Croacia, Australia, Grecia, España, Noruega, Reino Unido, Chipre, Rumanía, Alemania, Ucrania, Bélgica, Suecia, Bulgaria y Francia, con Alma, que cerrará la final.

José María Íñigo y Julia Varela repiten por tercer año consecutivo como pareja de comentaristas de un festival en el que debutará la presentadora y modelo Nieves Álvarez como portavoz de los puntos del jurado español, formado por David Civera, Paula Rojo, Natalia, Rubén Villanueva y Antonio Hueso.

Horario y dónde ver por TV la final de Eurovisión 2017

Desde las 19:00 horas, Irene Mahía y Pedro López Manjón invitarán al espectador a contagiarse del espíritu surfero de Manel y celebrar el previo eurovisivo en un bar de inspiración hawaiana por donde desfilarán invitados muy especiales y queridos por el público de Eurovisión.

Azúcar Moreno, que inmortalizaron ‘Bandido’ en Eurovisión 1990; Rosa López, que celebra los 15 años de su participación en Eurovisión; Eva Santamaría, que revolucionó Eurovisión con su hit ‘Hombres’; Giuseppe di Bella, coreógrafo y bailarín de Edurne en Eurovisión 2015; Antonio Hueso, miembro del jurado español de RTVE para Eurovisión 2017; la artista Deborah Ombres; y Percebes y Grelos, youtuber y eurofan.

Además, incluirá conexiones en directo desde el backstage de la sede del Festival de Eurovisión en Kiev para mostrar cómo se encuentran los artistas minutos antes de salir al escenario.

Y para rematar la noche, la retransmisión más canalla de la final de Festival, de la mano de Irene Mahía y Pedro Manjón, a lo que acompañarán en su narración Azúcar Moreno, Percebes y Grelos y Giuseppe di Bella. Esta retransmisión es la señal íntegra y sin cortes de la final.

La 1, TVE Internacional y RTVE.es emitirán en directo, desde las 21:00 horas, todo lo que acontezca en el Centro de Exposiciones de Kiev (Ucrania) .

Las votaciones

Para ganar el icónico micrófono de cristal, los candidatos tendrán que conquistar a espectadores (50%) y jurados (50%) de los 42 países participantes. En esta 62ª edición se repetirá la fórmula introducida el año pasado en el anuncio de las votaciones, creada para lograr un espectáculo más emocionante que garantiza conocer el nombre del ganador/a el último minuto.

El jurado profesional de cada país otorgará 12, 10, 8 puntos... y así sucesivamente hasta 1 punto a sus diez países favoritos. Posteriormente, el portavoz de cada país anunciará la votación que corresponde solo a los votos del jurado, no a los del televoto. El jurado y el público español votarán en la primera semifinal y en la final. Los telespectadores españoles podrán votar través de la app oficial en español del Festival, sms y llamada telefónica.