Noise Box desplega su atmósfera en Valencia

Los murcianos Noise Box presentarán su último trabajo esta noche en Valencia, en la sala Matisse a partir de las 22:00.

'Every Picture of You Is When You Were Younger' ha sido el salto definitivo de Noise Box a la escena nacional, después de unos años en los que han destacado en su ciudad natal, Murcia. Su sonido, progresivo y sin sobresaltos, crea una atmósfera única en cada canción.

A sus raíces de post-rock y shoegaze se le suman en este disco el pop pop y el alt rock, una combinación del que ha surgido un trabajo colorido y fácil de escuchar.

Esta noche actuarán junto a ellos la banda valenciana Tripboy, que en 2015 lanzaron el EP 'Sputnik', seis canciones de rock inspiradas en el espacio.