The Black Waste Factory, la maquinaria del funk se enciende

El señor Amadeo III moviliza de nuevo al ejército proletario del funk para que se sume a las filas de The Black Waste Factory. Sabe que no le costará esfuerzo tener a sus pies, bajo el escenario, a un puñado de entregados soldados del ritmo de la Stax al sudor de James Brown y al buen rollo de la Motown. Se estrenaban como formación a principios de 2017, y volverán a la misma sala, al Black Note Club de Valencia para adoctrinar en los principios del groove a todos los presentes. Consagrémonos a la sangre del reverendo Amadeo III… Será el viernes 19 de mayo a partir de las 23.55h, y las entradas anticipadas las podéis adquirir a 5 € en la propia web de la sala.

The Black Waste Factory en concierto

Casi una big band (salvando las distancias) para que The Black Waste Factory pueda sonar a una de las bandas que Jim Stwart y Estelle Axton tenían en su catálogo. Funk a discreción y esencia soul para cada uno de los temas que componen el repertorio de The Black Waste Factory. Al frente el frontman Amadeo III (el que fue también líder de The Go Freaks!), y entre sus filas, los músicos Kodi (bajo), Jordi Soriano (guitarra), Sam (trompeta), Jaume Soriano (batería), Fede Fuster (saxo) y Mr. Rodilla (órgano). Un combo funk vestido con trajes oscuros para entregarse a temas propios, versiones y cómo no, alguna que otra sorpresa llegada desde el universo Go Freaks, como “Come on heroe" o “Talking about me”.

Una formación que echa a andar a estas alturas pero que cuenta con la experiencia y sobre todo con el funk en las venas, para movilizar a su público. Temas bailables que toman la sala con ese deje seductor y embriagador que el género implica. No renuncian a algunos de los nombres más destacables, como Johnny Otis con “The Watts Breakaway”. Paladines del soul, yonkis del funk y metódicos del r’n’b’. The Black Waste Factory están preparados para la invasión rítmico-nocturna en el Black Note Club.