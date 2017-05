Los MicroShows se abren a The Crab Apples

Los MicroShows de La Gramola de Keith y La White House Records & MP se arriesgan y apuestan por nombres fuera del circuito local de Valencia presentando el concierto de The Crab Apples el próximo viernes 12 de mayo en Gestalguinos (20.15h). La formación presentará en directo los temas de “Hello Stranger” (Discmedi, 2016), su último EP. No será la primera vez que suenen sus composiciones en Valencia este mes de mayo, por que el próximo viernes 26 abrirán el concierto de L.A. en la sala Moon. Dos oportunidades para conocer el trabajo de The Crab Apples que desde estas líneas recomendamos.

The Crab Apples / Amalia Yusta

Carla Gimeno (voz), Laia Martí (bajo), Mauro Cavallaro (batería), Laia Alsina (guitarra) tienen editadas un puñado de canciones repartidas entre los dos discos editados. En 2014 publicaban “Right here” (Discmedi, 2014) la delicada propuesta con la que se presentaban oficialmente. 14 cortes que se quedan bastante atrás con respecto al nuevo EP, pero que dictan en cierta medida las claves de The Crab Apples. “Three I”, el tema que abre esta primera referencia en formato corto, marca los supuestos ambientales por los que irá discurriendo la trayectoria del cuarteto, sin renunciar al pop clásico de “Three II” o incluso a los ritmos más funk con “Lovely Girls”.

Sin embargo, el potencial más crudo de The Crab Apples llega con “Hello stranger” (Discmedi, 2016), el EP con el que se adentran en sonoridades mucho más arriesgadas. El vértigo de haber sobrepasado un estado y de acercarse a una propuesta mucho más sólida y atractiva. “Blow us away” es el aviso con el que comienza este disco y con el que nos mantienen alerta. “Gozilla”, “Puppets” y “Rats at my window” completan la segunda entrega de The Crab Apples. El salto cualitativo de la producción lleva la firma de Lluís Cots y de Xavier Friedrich, y nos presenta a una formación que está investigando en los sonidos menos evidentes y en la evocación de composiciones que esconden capas de profundidad. Se han separado un paso de lo que proponían con “Right there” y se acercan a sonido más crudos, al rock, las bases rítmicas complejas y a la lírica anglosajona.

The Crab Apples

Si bien es cierto que en sus comienzos la banda exploró la composición en catalán, es algo quedó como anécdota y presentaron aquellos temas para un concurso. Pero la base conceptual de The Crab Apples tiene raíz inglesa y cariz de experimentación. “Rats at my window” es el ejemplo de un tema que va conformándose a medida que va desarrollando la luminosidad de sus recovecos sonoros.