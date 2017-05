El ataque power pop de Los Pepes

Como en la portada de su último trabajo, “Let’s Go” (Wanda Records, 2017), como si se tratara del dinosaurio cabreado que lanza rayos, Los Pepes llegan dispuestos a atacar y conquistar cada una de las ciudades de la gira española que inician el próximo 13 de mayo en el Nebula de Bilbao. 9 citas que salpicarán de power pop el Loco Club de Valencia el jueves 18 de mayo a partir de las 22.00h (apertura de puertas a las 21.30h). Las entradas para este concierto podéis adquirirlas de forma anticipada en Notikumi a un precio de 10 € y en taquilla el mismo día del concierto a 15 €.

Los Pepes presentan "Let's Go!" en Valencia

Los Pepes llegan desde UK y, para los más beat de la ciudad, nada tienen que ver con la formación que lideró Manuel Font allá por los ’60. Ben Perrier (voz, guitarra), Guilherme Rujao (guitarra, voz), Seisuke Nakagawa (bajo) y Kris “Killer” Kowalski (batería) están de vuelta tras pasar hace un año por algunas ciudades españolas. Y lo hacen con “Let’s Go!”, su tercer largo publicado que llega tras títulos “Los Pepes for everyone” (Wanda Records, 2014) y “All over now” (Wanda Records, 2016). Directos, infalibles y dispuestos a prender la llama power pop en los presentes. Trallazos vertiginosos que rondan los 3 minutos y que en directo van empalmando sin dar tregua a la respiración. Esta ha sido la constante de la formación desde que editaran aquella primitiva demo en 2012. 5 años después podemos decir el camino de Los Pepes está más que definido y saben perfectamente por dónde conducir sus composiciones.

“The trap” abre el último disco de los ingleses y da cuenta de lo que nos espera a través de los 10 cortes de “Let’s go”. La amalgama que nos devuelve ecos de The Buzzcocks y al punk setentero de acidez sonora. Una base rítmica potente, guitarras con el deje de distorsión necesario, y melodías de las que es imposible escapar, como en “I ain’t the one”, consiguen que Los Pepes se hayan convertido en una de las bandas a tener en cuenta dentro del género. Curioso que llegando desde la City no se hayan acoplado al punk o al rock, y que hayan seguido defendiendo un power pop que en UK precisamente no es que esté en su mejor momento. Nimiedades cuando en su repertorio tienen “Mean it at the time”, “So unique” o“It don’t matter”.

Para los curiosos, el por qué de decidirse por Los Pepes para nombrar a la formación llega porque querían alejarse totalmente de la música. Y decidieron llamarse como los vigilantes que luchaban contra Pablo Escobar en Colombia.