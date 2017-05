Julie Doiron inicia su gira por la península en Valencia

Después de más de dos décadas en solitario, tras militar en la banda Eric's Trip, la cantautora canadiense Julie Doiron acumula más de una docena de discos publicados, además de diversos galardones, entre ellos, un Juno, el equivalente en Canadá a los Grammy. La última de sus referencias, 'Julie Doiron Canta en Español Vol II', le va a traer a la península, donde va a realizar una gira durante los meses de mayo y junio. Aquí visitará ciudades como Madrid, Gijón, San Sebastián, Palma de Mallorca, Girona, Vigo, Porto o Bragança, además de formar parte del cartel del Primavera Sound barcelonés. No obstante, ha sido Valencia el punto de partida elegido. Aquí, en la Sala Russafa, la artista iniciará su recorrido musical el próximo 20 de mayo.

La cita se antoja más que especial, ya que Doiron estará acompañada por dos músicos de altura de la tierra: David Campillos (al bajo) y Javi Galope (a la batería). Un hecho que tan sólo se repetirá en la presentación oficial del disco, en el Primavera Sound.

En su particular visita a la capital del Turia, además, la artista aprovechará para grabar la tercera entrega de su serie de discos en español, junto al productor Carlos Ortigosa. La conexión valenciana no finalizará aquí, ya que, en muchas de las fechas de la gira, Doiron actuará en compañía de The Seafood Special.

'Julie Doiron Canta en Español Vol II. (Acuarela Discos, 2017) es la segunda entrega de una serie de trabajos en los cuales la cantautora repasa (y repasará), en castellano, algunas de sus composiciones más celebradas.

Fechas de la gira

MAYO

20 - Valencia (Sala Russafa)

24 - Madrid (Café La Palma)

26 - Gijón (Toma 3)

27 - San Sebastián (La Cripta)

28 - Vic (Jazz Cava)

JUNIO

3 - Barcelona - Primavera Sound (Parc del Fòrum)

4 - Barcelona - Primavera Sound (Primavera al Raval)

6 - Palma de Mallorca - Summer Pie Festival (Museo Es Baluard)

9 - Tarragona (Mirall Sonor)

10 - Sant Feliu de Guíxols (Casa Irla)

11 - Palafrugell (Pati de Can Genís)

12 - Girona (El Cafè)

16 - Lugo (Zinema)

17 - Vigo - Matinal (Plaza Princesa - La Contenta y Café Cosmos)

17 - Porto (Casa da Música)

18 - Bragança (Museu do Abade de Baçal)