La primera gira española de Woody Pines recala en Valencia

Desde Nashville y con todo el sabor sureño del hillbilly podremos disfrutar de la tradición americana con Woody Pines y las primeras citas que le acercan a nuestras tierras. La trayectoria de Woody Pines pasa por las calles de Nueva Orleans, y por The Kitchen Syncopators de Gill Landry, y nos deja una biblioteca de referencias clásicas en sus composiciones. Desde el blues más oscuro al r'n'r más enérgico vestido de boogie boogie. Legado americano para revisitar un género que sigue brillando más allá de sus dominios. Bilbao (día 10), Madrid (11), Zaragoza (12), Barcelona (13), Cangas (16), Gijón (17) y Valencia el próximo domingo 14 de mayo. El concierto comenzará a las 21.00h (las puertas del Loco Club se abrirán a las 20.30), y las entradas podéis adquirirlas de forma anticipada a 12 € en Notikumi.

Woody Pines en directo

Un formato trío para su gira europea: Jonathan William aka Woody Pines (voz, guitarra), Skip Frontz (contrabajo) y Brad Tucker (guitarra) llegarán con los 11 cortes de su homónimo “Woody Pines” (Muddy Roots Music, 2015). Ragtime, rockabilly, boogie, country, blues, Americana, jazz,... estilos que prácticamente se solapan y que suenan sin los requerimientos estilísticos que parece requieren estas grabaciones. Un sonido limpio y sin distorsiones para una producción que bebe de las grandes producciones de los años 40 y 50. Un sonido básico pero contemporáneo que nos deja huellas como “Delta Bound”, “Make into the Woods” o “Worth the game”, tres ejemplos totalmente distintos.

Un disco que no llegará en solitario (prácticamente no supera los 30 minutos de duración) y que se combinará con trabajos anteriores: “Counting Alligators”, “Rabbits Motel” o “Lonesome Shack Blues”. El sentido del humor siempre se ha dejado ver en sus composiciones y no renuncia a él. Se adentra en el tropipcalismo con “Junco Partner” y se regocija con el blues en “This train rolls by”. Y es que “Woody Pines” nos conduce a través del árido desierto de la tradición americana pero mostrándonos una visión amable y menos densa del género en la misma línea que podría seguir Pokey LaFarge. Este “Woody Guthrie” de aires renovados (de él toma su nombre artístico) ha conseguido desentumecer las articulaciones más anquilosadas del sonido de la América más profunda para devolvernos un género sin espinas.